茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を針と糸で縫い付けたとして49歳の女が逮捕された事件で、唇を縫われた女性が、女が外出した隙をみて近くの商店に助けを求めたことがわかりました。

【写真を見る】同居女性の唇縫い付けたとして49歳女が逮捕された事件 「女性がどしゃ降りのなか…」近隣住民が目撃した“異様な光景” 茨城・古河市

この事件は、古河市の自称・アルバイト従業員、桜井政恵容疑者（49）が先月29日の午後1時半ごろ、同居していた42歳の女性の上下の唇を、糸を通した針で複数回縫い付けてけがをさせたとして、きのう、逮捕されたものです。

その後の警察への取材で、唇を縫われた女性がその翌日、桜井容疑者が外出した隙に自宅を出て、近くの商店に助けを求めたことがわかりました。事件のおよそ1か月前、近所の住民は複数回にわたって、こんな光景を目にしたといいます。

近隣住民

「女性が夜中からずっと、真っ暗ななかうずくまって。朝、仕事に行くときもそのまま。雨、どしゃ降りのなかずっと座っていた。ちょっとおかしいなとは思っていたんですけれども、声をかけづらくて。通報もしづらかったのでできなかった」

警察によりますと、被害者の女性は去年4月から桜井容疑者と同居を始めていて「桜井容疑者が怖くて、すぐには逃げられなかった」と話しているということです。

警察は桜井容疑者の自宅では他にも同居していた人物がいるとみて、さらに事件のいきさつを調べています。