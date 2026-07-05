ソフトバンクの正木智也

プロ野球、ソフトバンクの正木智也外野手が4日のロッテ戦（みずほPayPay）で放った特大＆超速弾に衝撃が走っている。9回に打球速度180キロ、飛距離136メートルの今季11号。ファンからは「1人だけ打球のレベルが違いすぎる」など、驚きの声が上がった。

8点ビハインドの9回、一矢報いた。ロッテ高野の高め真っすぐを捉えると、打球はあっという間に左翼席上段に着弾。正木は悠々とダイヤモンドを回った。NPBの公式データアプリ「NPBプラス」によると、この打球は速度180キロ、飛距離136メートルを記録した。

パーソル パ・リーグTVの公式Xは「確信歩き！！ あっという間に打球がスタンドへ突き刺さる！」と記し、正木の11号の動画を公開。X上のファンも反応している。

「相変わらず凄い打球速度！…」

「1人だけメジャーのスラッガーやろ」

「1人だけ打球のレベルが違いすぎる」

「ホークスの右打者でこんな飛距離飛ばすの李大浩ペーニャデスパイネくらいでしか見た事ねぇよ」

「柳田悠岐と同じ期待感ある」

6月24日には打球速度188.5キロの一発も記録している正木。今季は38試合に出場し、打率.305、11本塁打、29打点をマークしている。



（THE ANSWER編集部）