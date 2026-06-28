北中米W杯グループリーグを振り返る

FIFA北中米ワールドカップ（W杯）もグループリーグ（GL)全試合が終了し、決勝トーナメントに進出する32か国が決定した。

今大会から出場国が48か国に増えたことで、GLの試合数も72試合に増加。激戦の連続でさまざまなドラマも生まれた。今回は、GL期間中に注目されたピッチ外の日本人について。SNSで話題を呼んだ意外なシンクロから驚きの着こなし、微笑ましい夫婦の観戦姿まで、ピッチ外で脚光を浴びた3つのトピックを振り返る。

〇日本女優「わたし、代表なったんかと思った」 仰天の”1文字違い”…W杯戦士と激似「すげぇ」

日本代表と同じグループFのスウェーデン代表は、初戦でチュニジア代表に5-1で大勝し、最高のスタートを切った。この試合で2得点を挙げる活躍を見せたのが、イングランド1部ブライトンで日本代表MF三笘薫と同僚のMFヤシン・アヤリである。

この22歳の若きMFの活躍は、日本で思わぬ形での反響を呼ぶことになった。俳優の矢新愛梨（ヤシン・アイリ）さんが自身のXで「わたし、代表なったんかと思った」と投稿したのだ。「ヤシン・アヤリ」と「ヤシン・アイリ」という驚異的な”1文字違い”のシンクロが、ネット上で大きな話題となった。

日本のサッカーファンにとっても馴染みのあるクラブに所属するアヤリの活躍とともに、矢新さんのユーモアあふれる反応が拡散。SNS上では「すげぇ」「めちゃくちゃ名前似てる」「プレミアリーグ見ない人がヤシン・アヤリに出会う瞬間」と多数のコメントが寄せられ、大きな盛り上がりを見せた。

〇影山優佳がアウェイユニ姿「キッズの130です！」 サイズに衝撃…着こなしが「似合ってる」

芸能界屈指のサッカー通として知られるタレントの影山優佳さんが、現地時間6月14日に自身の公式SNSを更新。W杯期間限定で自身でも運用しているアカウントに、大人気となっている日本代表のアウェイユニフォーム姿の写真を投稿し、その独特な着こなしを披露した。

投稿のなかで影山さんは「ちなみに私が着用している大人気のアウェイユニフォームのサイズはキッズの130です！」と、自身が着用している意外なサイズを公表した。走るときにも摩擦がなく心地よいという理由から、ピッタリとした服を好む彼女ならではの、実用性を考慮したこだわりの着方だという。

この驚きのサイズ選択と見事な着こなしに対し、ファンからは驚きと称賛の声が相次いだ。SNS上では「キッズ130着る発想はなかった」「ユニの着こなし方が完璧」「スタイリッシュでかっこいい」「影ちゃん、似合いすぎてるよ」といったコメントが寄せられ、そのファッションセンスが注目を集めた。

〇W杯で大バズり…“FIFA公認美女”とJ得点王が「素敵なご夫婦」 観戦コーデが「羨ましすぎる」

2022年のカタールW杯を現地観戦する姿が国際映像に映り込み、「FIFA公認美女」として世界中から脚光を浴びたガールズバンド「PARADOXX」のドラム・SHONOさん。今年3月に名古屋グランパスのFW山岸祐也と結婚した彼女が、夫婦揃って北中米W杯の現地観戦に訪れたことを報告した。

SHONOさんと山岸は、現地時間6月16日に米ニュージャージースタジアムで行われたフランス代表対セネガル代表の試合を観戦。自身のインスタグラムで、2得点を決めたフランス代表FWキリアン・ムバッペを絶賛するとともに、山岸との仲睦まじい2ショットを含む複数の写真と動画を公開した。

J1百年構想リーグWESTの得点王にも輝いたストライカーの夫と、ヘソ出しルックのキュートな観戦コーデを披露した妻の姿に、ファンも大きく反応。SNS上では「素敵なご夫婦ですね」「生で観戦できて羨ましすぎる」「お二人の笑顔がそっくり」といった温かいコメントが多数寄せられ、幸せオーラ全開の夫婦観戦が話題を呼んだ。（FOOTBALL ZONE編集部）