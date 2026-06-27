「ドラゴンクエスト40周年記念展」販売グッズを全公開！ 体験型展⽰コンテンツの新情報も
ゲーム『ドラゴンクエスト』の展覧会「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」が、7月17日（金）〜9月6日（日）の期間、東京・原宿にある東急プラザ原宿「ハラカド」4階MAZE、2階COVERで開催。新たに追加情報が解禁された。
【写真】ミミックがTシャツに!? バラエティ豊かなグッズ一覧
■ファン必見のグッズがそろう
今回解禁された追加情報は、「ドラゴンクエスト 40周年記念どうぐや」で販売されるオリジナルグッズの全ラインナップと、2つの体験型展示コンテンツ。
展開予定のグッズには、スライムを立体化した「スライムなりきりマスコットぬいぐるみ」をはじめ、ゲームの世界観が楽しめる各種「Tシャツ」や、コレクションしたくなる「冒険の書 開閉ピンズ」といった、ファン必見のアイテムが用意される。
また、おうち時間を彩る「アクリル壁掛け時計」や「スマホスタンド」、「ステンレスタンブラー」に加え、おでかけに最適な「モンスタートートバッグ」や「刺しゅうエコバッグ」、「カラビナ付きパスケース」など、日常使いできるかわいい雑貨もそろう。
さらに、新たな体験型展示コンテンツとして自分の姿がモンスターとなって映し出される「ラーの鏡」と中身が謎の宝箱を開ける「ドキドキ宝箱」が公開されたほか、メインコンテンツの「ドラゴンクエスト VR RIDE」で“大空を飛ぶ体験ができる”という情報も解禁された。
なお、「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」は、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、『ドラゴンクエスト』の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験をさまざまなコンテンツで楽しめる期間限定の展覧会だ。
【写真】ミミックがTシャツに!? バラエティ豊かなグッズ一覧
■ファン必見のグッズがそろう
今回解禁された追加情報は、「ドラゴンクエスト 40周年記念どうぐや」で販売されるオリジナルグッズの全ラインナップと、2つの体験型展示コンテンツ。
また、おうち時間を彩る「アクリル壁掛け時計」や「スマホスタンド」、「ステンレスタンブラー」に加え、おでかけに最適な「モンスタートートバッグ」や「刺しゅうエコバッグ」、「カラビナ付きパスケース」など、日常使いできるかわいい雑貨もそろう。
さらに、新たな体験型展示コンテンツとして自分の姿がモンスターとなって映し出される「ラーの鏡」と中身が謎の宝箱を開ける「ドキドキ宝箱」が公開されたほか、メインコンテンツの「ドラゴンクエスト VR RIDE」で“大空を飛ぶ体験ができる”という情報も解禁された。
なお、「ドラゴンクエスト40周年記念展『ドラゴンクエスト the DIVE −まだ見ぬ冒険の舞台へ−』」は、没入型アトラクション「ドラゴンクエストVR RIDE」をメインに、『ドラゴンクエスト』の世界へ飛び込んだかのようなリアルな体験をさまざまなコンテンツで楽しめる期間限定の展覧会だ。