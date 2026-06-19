ムーン・リーの12星座占い【2026年下半期（7月〜12月）の運勢は?】 -
FASHION HEADLINEが毎週月曜日にお届けしている、西洋占星術師 ムーン・リー先生による12星座占い。2026年下半期（7月から12月）の星のメッセージを、星座別に細かく読み解きます。
全体運
拡大と幸運の惑星は7月1日から獅子座へ移動。約一年間木星の恩恵を授かる運気がスタートします。あなたが主役となるネットワークが広がったり、いつもと同じ生活をしていても華やかな気分に包まれていきそう。特に7月1日から8月25日はカリスマオーラが輝く下半期最大のラッキー期間。パワー全開で行動すれば長年の夢が叶うかも。また家や車など高価な買い物も◎。10月は代謝に恵まれダイエットが成功しやすい月に。リッチなバカンスもエンジョイできます。反対に不調月は9月10日から30日と12月21日から31日。意外な人に足を引っ張られ人間不信に陥りそう。あなたも自慢話は控えること。健康も低め。過激なダイエットはタブー。
次ページは「仕事運」。
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仕事運
マルチな才能で活躍できる星回り。ある時はメジャーな舞台でスポットライトを浴び、ある時は縁の下の役割で指揮を取るなど変幻自在な仕事ぶりを発揮します。また7月、8月は新天地への追い風が吹く月に。転職や独立を狙っている人は迷わずに突き進んで。更にボランティア活動を通じ人生をより豊かにできる何かを手にできる暗示も。パワフルな火星に背中を押される10月29日から11月26日は営業や交渉系で手腕を発揮。成功に導くことができます。ただ金運は出入りが激しい気配が。計画的に使いましょう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
木星効果で狙った獲物を確実に落とせる星回り。ピンと来る相手に出会えずにここまできた人は、漸く運命の人に巡り会えそう。7月、8月は魅力が最高に輝き多彩なタイプから愛されるモテ月。あなた自身も多方面に出会いの網を仕掛けていきましょう。特に人が集まる華やかなスポットが狙い目。10月24日から11月20日はプライドが邪魔し自ら出会いを逃しがち。好きな人にも下手な駆け引きをして誤解されそう。無邪気に気持ちをアピールして。カップルは一気に結婚へのレールが開かれていきます。既婚者は子宝に恵まれる暗示も。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
一生ものになる大きな買い物をする。
ラッキーデー
8月12日、10月7日、11月29日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
>>ウィークリー占いを見る
【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。
全体運
拡大と幸運の惑星は7月1日から獅子座へ移動。約一年間木星の恩恵を授かる運気がスタートします。あなたが主役となるネットワークが広がったり、いつもと同じ生活をしていても華やかな気分に包まれていきそう。特に7月1日から8月25日はカリスマオーラが輝く下半期最大のラッキー期間。パワー全開で行動すれば長年の夢が叶うかも。また家や車など高価な買い物も◎。10月は代謝に恵まれダイエットが成功しやすい月に。リッチなバカンスもエンジョイできます。反対に不調月は9月10日から30日と12月21日から31日。意外な人に足を引っ張られ人間不信に陥りそう。あなたも自慢話は控えること。健康も低め。過激なダイエットはタブー。
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仕事運
マルチな才能で活躍できる星回り。ある時はメジャーな舞台でスポットライトを浴び、ある時は縁の下の役割で指揮を取るなど変幻自在な仕事ぶりを発揮します。また7月、8月は新天地への追い風が吹く月に。転職や独立を狙っている人は迷わずに突き進んで。更にボランティア活動を通じ人生をより豊かにできる何かを手にできる暗示も。パワフルな火星に背中を押される10月29日から11月26日は営業や交渉系で手腕を発揮。成功に導くことができます。ただ金運は出入りが激しい気配が。計画的に使いましょう。
次ページは「恋愛運」。
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恋愛運
木星効果で狙った獲物を確実に落とせる星回り。ピンと来る相手に出会えずにここまできた人は、漸く運命の人に巡り会えそう。7月、8月は魅力が最高に輝き多彩なタイプから愛されるモテ月。あなた自身も多方面に出会いの網を仕掛けていきましょう。特に人が集まる華やかなスポットが狙い目。10月24日から11月20日はプライドが邪魔し自ら出会いを逃しがち。好きな人にも下手な駆け引きをして誤解されそう。無邪気に気持ちをアピールして。カップルは一気に結婚へのレールが開かれていきます。既婚者は子宝に恵まれる暗示も。
次ページは「ラッキーアクション」「ラッキーデー」。
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ラッキーアクション
一生ものになる大きな買い物をする。
ラッキーデー
8月12日、10月7日、11月29日
>>【2026年下半期】ほかの星座も見る
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【プロフィール／ムーン・リー】
西洋占星術師。『numero』『mina』など数々の人気女性誌での連載やエッセイや書籍の執筆など実績多数。「怖いほど当たる! 」鑑定士として話題を呼んでいる。当連載では12星座占いとファッションを融合させたハイブリッドな週間占いを提案。長年の鑑定や研究から導き出される開運のメッセージを届ける。