【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年6月15日〜6月21日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年6月15日〜6月21日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年6月8日〜6月14日｜総合運＆恋愛運TOP３
『周りの人に引っ張られないようにします』
｜総合運｜ ★★★☆☆
自分の世界観やペースを大切にしていきます。優しさを見せることでつけ込まれたりしないように気をつけていくでしょう。仕事や公の場では仲良くなろうとしてくる人がいるのですが、こちらの本質や良さをちゃんと理解してくれているかが不明です。
｜恋愛運｜ ★★★★☆
自分の理想をなんとか貫こうとします。それが叶うかは、もちろん選んでいる相手によるでしょう。時間を浪費し続けるより、合わせてくれる相手を選ぶと良いです。シングルの方は、簡単には他者のことを信用しない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があなたの真剣さを理解してくれています。
｜時期｜
6月16日 弱気になる ／ 6月17日 環境を変える
｜ラッキーアイテム｜
好きな色の家具
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞