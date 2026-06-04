夏のフルーツスムージー！　「セブンカフェ すいかスムージー」が新発売

セブン‐イレブン・ジャパンは6月2日、「セブンカフェ スムージー」より、初夏にぴったりな新商品として「すいかスムージー」を全国のセブン‐イレブンで数量限定にて発売しました。

■1/2日分のフルーツが摂取できる期間限定商品！

同商品は、すいかのみずみずしい甘さに、いちご果肉の甘酸っぱさを合わせることで、フルーティーで爽やかな味わいに仕上げた初夏にぴったりなスムージー。

アイスキューブには、すいか果汁やりんごピューレを加え、隠し味としてトマトピューレと塩を微量プラスすることで、すいか本来の甘みを引き立てながら、奥行きのあるまろやかなコクを表現。一杯で1/2日分のフルーツ（※1）が摂取できる商品です。

また、使用するすいか果肉は、生鮮として流通するのが難しい形やサイズが不揃いなものなどを積極的に採用しており、おいしさはそのままにフードロス低減にも貢献しています。

本格的な夏の訪れを前に、爽快感あふれる特別な一杯をぜひ、味わってみてはいかがでしょうか。

※1 1日の果物摂取目標量は200g以上とされています。厚生労働省「健康日本21」より。

セブンカフェ スムージー公式サイト：https://www.sej.co.jp/products/smoothie.html

■果物を味わう季節のスムージーに「すいか」が新登場！

セブン‐イレブンでは、ユーザーから寄せられた「フルーツを手軽に楽しみたい」という声に応え、2026年3月よりフルーツ系スムージーの展開を本格化してきました。

今回、気温が上昇するこれからの季節に向けて発売する「すいかスムージー」は、すいかに甘酸っぱいいちごを合わせることで、これまでにない爽快なおいしさに仕上げています。一杯で1/2日分のフルーツが摂取できるフルーツ感たっぷりのスムージーです。

●すいかスムージー

価格：371円（税込400.68円）

発売日：6月2日（火）〜順次

販売エリア：全国

※数量限定

・いちごとの絶妙なマリアージュ

主役となるすいかに、アクセントとしていちごをブレンド。ひと口ごとにフルーティーな爽やかさが広がります。また、生鮮として市場に流通しない形やサイズが不揃いな果肉も一部活用し、フードロス低減にも繋げています。

・コクを深めるこだわりの隠し味

おいしさの鍵を握るアイスキューブには、トマトピューレと塩を微量プラス。絶妙な配合により、すいか特有のすっきりとした甘みが一段と際立ちます。

◇「セブンカフェ スムージー」のフルーツ系ラインアップ！（一例）

●フルーツミックススムージー

価格：276円（税込298.08円）

発売中

販売エリア：全国

バナナ、みかん、パイナップル、りんご、マンゴー、レモンの6種のフルーツを使用。手に取りやすい価格で、果物の贅沢な味わいを堪できます。

●ストロベリーミルクスムージー

価格：334円（税込360.72円）

発売中

販売エリア：全国

爽やかないちごの甘酸っぱさをコクのあるミルクの甘さが引き立てる優しい味わい。ミルクのアイスキューブには濃縮乳と練乳、生クリームを加え、まろやかな口当たりが楽しめます。

●アサイーバナナスムージー

価格：362円（税込390.96円）

発売中

販売エリア：全国

スーパーフードとして注目を集めているアサイーと、バナナ、いちご、ブルーベリーを組み合わせた人気商品。アサイーの濃厚な風味とバナナの甘みが口いっぱいに広がります。

●ベリーベリーヨーグルトスムージー

価格：306円（税込330.48円）

発売中

販売エリア：全国

急速凍結しておいしさを閉じ込めたストロベリーとブルーベリーに、明治ブルガリアヨーグルトを使ったアイスキューブを合わせました。爽やかな酸味とまろやかさが特長のヨーグルトにはちみつを加えることで、自然な甘さに仕上げました。

※明治ブルガリアヨーグルトLB81 40%以上使用（使用しているヨーグルトに占める割合）

■急速凍結と個別調理で素材の味をそのままに

「セブンカフェ スムージー」は、急速凍結させることでおいしさとみずみずしさをそのまま閉じ込めた果物や野菜を使用。また、ピューレなどを独自技術で凍らせてアイスキューブに加工。専用マシンで商品ごとに合わせた時間と速度でかき混ぜることで、素材のおいしさを楽しめるのが特長です。

「セブンカフェ スムージー 素材のおいしさ」篇〜セブン‐イレブンおいしさ伝え隊6〜

https://www.youtube.com/watch?v=KXkpjFWMsF8&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=30

「セブンカフェ スムージー マシンのヒミツ」篇〜セブン‐イレブンおいしさ伝え隊7〜

https://www.youtube.com/watch?v=9ZJZNqg-4t0&list=PL787VUSHS22b4TpfRmAcrmJZ_zCrswIDT&index=29

◇担当者コメント

初夏の訪れを感じる季節に、心も体もリフレッシュできる新しい一杯をお届けしたいという想いから開発がスタートしました。今回は味の追求だけでなく、形が不揃いで市場に出せない果実を活用するなど、おいしさと環境への配慮を両立させることにもこだわっています。「セブンカフェ スムージー」だからこそ実現できた、素材の魅力を活かした自信作を、ぜひ多くの方にお楽しみいただけるとうれしいです。

※店舗によって価格が異なる場合があります。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記しています。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もあります。

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります。

※画像はイメージです。

※商品に関する販売地域区分はこちら：https://www.sej.co.jp/products/area/

※情報は現時点でのものです。最新の情報はHPを確認してください。

（エボル）