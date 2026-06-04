忙しい朝も劇的に変わる。料理の時間を短縮する【トウシバ】電子レンジが快適な新生活をサポートしてAmazonで販売中！
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
キッチンをスタイリッシュに彩る。高出力で温めが捗る【トウシバ】電子レンジが一人暮らしの味方としてAmazonで販売中！
仕事終わりの疲れた夜や忙しい朝に、素早く温かい食事を用意できる頼もしい一台だ。900Wのハイパワーとインバーター技術でムラなく加熱し、フラットな庫内はお手入れも簡単。シンプルで洗練されたデザインはどんなキッチンにも馴染み、新社会人や一人暮らしを始める方に最適な一台となっている。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
900Wの高出力により、ご飯一杯を約1分でスピード加熱できる。インバーター制御で加熱ムラを抑えつつ、運転音が静かなため夜間の使用でも周囲に気兼ねなく使える。
→【アイテム詳細を見る】
間口の広いフラットな庫内を採用しており、大きめのお弁当なども出し入れしやすい。凹凸が少ないため汚れが溜まりにくく、使用後の拭き掃除もサッと済ませられる。
縦開きドアを採用しており、利き手を選ばず片手で簡単に開閉できる。バックライト付きの液晶パネルと明るい庫内灯により、暗いキッチンでも設定が一目で確認できる。
→【アイテム詳細を見る】
幅約45cmのコンパクトなスリムボディで、限られたキッチンスペースにもすっきりと収まる。ヘルツフリー対応のため、引越し先がどこであってもそのまま使える。
キッチンをスタイリッシュに彩る。高出力で温めが捗る【トウシバ】電子レンジが一人暮らしの味方としてAmazonで販売中！
仕事終わりの疲れた夜や忙しい朝に、素早く温かい食事を用意できる頼もしい一台だ。900Wのハイパワーとインバーター技術でムラなく加熱し、フラットな庫内はお手入れも簡単。シンプルで洗練されたデザインはどんなキッチンにも馴染み、新社会人や一人暮らしを始める方に最適な一台となっている。
→【アイテム詳細を見る】
900Wの高出力により、ご飯一杯を約1分でスピード加熱できる。インバーター制御で加熱ムラを抑えつつ、運転音が静かなため夜間の使用でも周囲に気兼ねなく使える。
→【アイテム詳細を見る】
間口の広いフラットな庫内を採用しており、大きめのお弁当なども出し入れしやすい。凹凸が少ないため汚れが溜まりにくく、使用後の拭き掃除もサッと済ませられる。
縦開きドアを採用しており、利き手を選ばず片手で簡単に開閉できる。バックライト付きの液晶パネルと明るい庫内灯により、暗いキッチンでも設定が一目で確認できる。
→【アイテム詳細を見る】
幅約45cmのコンパクトなスリムボディで、限られたキッチンスペースにもすっきりと収まる。ヘルツフリー対応のため、引越し先がどこであってもそのまま使える。