【漢字クイズ】「椎名町」はなんて読む？池袋から西武池袋線でひと駅！
地図や旅先で見かけるけど、実は間違って読んでいた！そんな駅名、意外と多いですよね。今回は、大人でも間違えてしまいがちな駅名をご紹介します。就活や社会人生活で恥をかかないことはもちろん、知っておくとハナタカになれちゃうかも！
「椎名町」はなんて読む？
「椎名町」という漢字を見たことはありますか？
東京都にある駅名で、答えはひらがな5文字です。
いったい、「椎名町」はなんと読むのでしょうか。
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は、「しいなまち」でした。
椎名町駅は、東京都豊島区に位置する駅です。
ターミナル駅の池袋から西武池袋線でひと駅の場所にある椎名町駅。
駅前から多方面へ延びる商店街は、専門店から飲食店、ドラッグストア、銀行、娯楽系まで暮らしに役立つ店舗がずらりと揃っていて賑わっていますよ。
あなたはわかりましたか？
家族や友だちにも、「知ってる？」と聞いて自慢してみて！
※解答は複数ある場合があります。
《参考文献》
・『西武鉄道Webサイト』
ライター Ray WEB編集部