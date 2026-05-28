「ちょっとソワソワした」ついに帰ってきた冨安健洋、２年ぶりの代表活動にこぼした本音 コンディション懸念の中でW杯選出に「ここにいるのは当たり前じゃない」
５月31日のアイスランド戦、その後の北中米ワールドカップに向けて調整している日本代表が５月28日、千葉県内で３日目の練習を実施した。
怪我に苦しみ、約２年ぶりの招集となったアヤックスのDF冨安健洋はこの日から合流。練習後の取材で、「（コンディションは）いい感じです」と話し、大会に向けてこう抱負を語った。
「まずは楽しめる、終わった後に楽しかったなと思える大会にしたいと思ってます。前回は正直、終わった時に楽しかったなっていうふうには思わなかったので、そういう大会にしたいなと思います」
２年ぶりの代表招集については、「トレーニング入る前まではちょっとソワソワして、変わってる部分とかもありましたし。でも練習入っちゃえば、しっかり集中して、取り組めたと思います」と本音をこぼした。
今冬に契約したアヤックスでは、出番が限られ、90分間フル出場した試合はない。W杯予選にも出場できなかった。怪我に苦しんだ中での選出に、決意を語った。
「ワールドカップに出られるまで、いろんなことがあったっていうのを忘れないで、いい意味で、ここにいるも当たり前じゃないっていう意識を持って、毎日過ごしたいなと思います」
そして、コンディションが万全ではないなかでも選んでくれた森保一監督に向けて、「こういう状況の中でも選んでもらったっていうところの責任感を感じてますし、しっかりピッチの上で恩返しができれば」と思いを口にした。
南野拓実や三笘薫ら怪我で選外となったなか、頼もしい男が日本代表に帰ってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」
怪我に苦しみ、約２年ぶりの招集となったアヤックスのDF冨安健洋はこの日から合流。練習後の取材で、「（コンディションは）いい感じです」と話し、大会に向けてこう抱負を語った。
「まずは楽しめる、終わった後に楽しかったなと思える大会にしたいと思ってます。前回は正直、終わった時に楽しかったなっていうふうには思わなかったので、そういう大会にしたいなと思います」
今冬に契約したアヤックスでは、出番が限られ、90分間フル出場した試合はない。W杯予選にも出場できなかった。怪我に苦しんだ中での選出に、決意を語った。
「ワールドカップに出られるまで、いろんなことがあったっていうのを忘れないで、いい意味で、ここにいるも当たり前じゃないっていう意識を持って、毎日過ごしたいなと思います」
そして、コンディションが万全ではないなかでも選んでくれた森保一監督に向けて、「こういう状況の中でも選んでもらったっていうところの責任感を感じてますし、しっかりピッチの上で恩返しができれば」と思いを口にした。
南野拓実や三笘薫ら怪我で選外となったなか、頼もしい男が日本代表に帰ってきた。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「まじかよ！」