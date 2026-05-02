【タロット星座占い】「運命が大きく動く5月」あなたの運勢は？





【2026年5月の運勢】

タロット鑑定師mimiel先生による12星座別占い「FORTUNE TAROT」。2026年5月のあなたの運勢は……？







運気が動く月

「2026年5月は、運気の地図が大きく書き変わる転換期。4月末に変革の星・天王星が約7年ぶりに双子座へ移動し、新しい流れの入り口に立つタイミング。さらに今月は1ヶ月に2回満月が起こる「ブルームーン」の月。宇宙があなたの背中を二度押してくれる、特別な1ヶ月の幕開けです。



「これまであたりまえだったこと」が少しずつ形を変えていくこの月。5月17日に水星が双子座へ移動してからは、軽やかな発想や柔軟なコミュニケーションが次の可能性を開いていきます。



人と話すこと、情報を交換すること、興味を持ったことをすぐ試してみることが運を動かすポイント。思いがけない出会いや会話から、新しいアイディアや仕事のヒントが見つかることもありそうです。一方で、幸運の星・木星は引き続き蟹座に滞在中。身近な人や安心できる場所の大切さにも気づく場面が増えるでしょう。この5月、あなたの運命を動かす12星座別のメッセージを、ひとつずつお届けします」（mimiel）







【牡羊座】 「分岐点」です

【牡牛座】 あなたが受けとる「招待状」

【双子座】 未来を変える「決定的なヒント」

【蟹座】 「光が当たる月」

【獅子座】 未知との遭遇

【乙女座】 今後の運勢を決める「壁」

【天秤座】 「動き出します」準備はいいですか？

【蠍座】 想定外の転機

【射手座】 「あなたらしさ」の封印

【山羊座】 最強の引き寄せ法則

【水瓶座】 「運気が遠のく」心がけ

【魚座】 幸運が「つけこむ場所」







（2026年・5月のあなたの全運勢）

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