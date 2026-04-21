¡ÚµþÅÔÃË»ù°ä´þ»ö·ï¡Û¤Ê¤¼à½¤¤á¤Ç¥Ð¥ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡¡°äÂÎ°ÜÆ°¤ÎÆæ¤òË¡°å³Ø¼Ô¤¬Å°Äì²òÀâ
¡¡µþÅÔÉÜÆîÃ°»Ô¤Î¾®³ØÀ¸¡¦°ÂÃ£·ë´õ¤µ¤ó¡Ê£±£±¡Ë¤Î°äÂÎ¤¬°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢»àÂÎ°ä´þÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ÍÜÉã¡¦°ÂÃ£Í¥µ¨ÍÆµ¿¼Ô¡Ê£³£·¡Ë¤¬°äÂÎ¤ò°ÜÆ°¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐµÕ¤Ë¥Ð¥ì¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤À¤¬¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ±¿¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¡£
¡¡Í¥µ¨ÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ÔÆâ¤ÎÊ£¿ô¤«½ê¤Ë°äÂÎ¤ò±¿¤ó¤Ç±£¤·¤¿µ¿¤¤¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°äÂÎ¤Î½¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼þ°Ï¤«¤éµ¤ÉÕ¤«¤ì¤½¤¦¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡·ë´õ¤µ¤ó¤Ï£³·î£²£³Æü¤Ë¹ÔÊýÉÔÌÀ¤È¤Ê¤ê¡¢£´·î£±£³Æü¤Ë»ÔÆâ¤Î»³ÎÓ¤Ç°äÂÎ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ËÍÆµ¿¼Ô¤Ï»ÔÆâ¤Î¸ø½°¥È¥¤¥ì¼þÊÕ¤Ê¤É¤Ë¤â°äÂÎ¤òÃÖ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ë¡°å³Ø¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤Ç¡¢Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤Î°åÎÅ´Æ½¤¤â¤·¤Æ¤¤¿ÀéÍÕÂç³ØË¡°å³Ø¶µ¼¼¤Î´äÀ¥ÇîÂÀÏº¶µ¼ø¤Ï¡¢°äÂÎ¤Î½¤¤¤ò¼þ°Ï¤¬µ¤ÉÕ¤¯¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öµ¤²¹¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¤´°äÂÎ¤¬ÃÖ¤«¤ì¤¿¾ì½ê¤¬Æü±¢¤«¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤«¤Ë¤â¤è¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡µ¤²¹¤ÎÌÜ°Â¤Ï£²£°ÅÙ¤À¤È¤¤¤¦¡£ÆîÃ°»Ô¤Î£³·î²¼½Ü¡Á£´·î¾å½Ü¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Îµ¤²¹¤ÏºÇ¹â£²£°ÅÙ¤Û¤É¡¢ºÇÄã£µÅÙ¤Û¤É¡£
¡¡´äÀ¥¶µ¼ø¤Ï¡ÖÆîÃ°»Ô¤Î½Õ¤Îµ¤²¹¤Ç¤¢¤ì¤Ð»à¸å£³Æü¡Á£±½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤«¤é½¤¤¤¬¤·¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£°äÂÎ¤ò¥Ó¥Ë¡¼¥ëÂÞ¤Ê¤É¤ËÆþ¤ì¤ì¤Ð½¤¤¤òÏ³¤é¤·¤Å¤é¤¤¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÄÌ¾ï¡¢£±£°ÅÙ¤Û¤É¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤´°äÂÎ¤ÏÉåÇÔ¤·¤Ë¤¯¤¯Ä¹»ý¤Á¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âÂ¿¾¯½¤¤¤Ï¤¹¤ë¡£¸«¤¿ÌÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢£±¤«·î¤¿¤Ã¤Æ¤â¸¶·Á¤ò¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë¤È¤É¤á¤¿¤Þ¤Þ¤Î¥±¡¼¥¹¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÈÌÅª¤ÊÎäÂ¢¸Ë¤Ç¡¢¼¼²¹¤¬¤ª¤ª¤è¤½£µÅÙ°Ê²¼¤ÎÎäÂ¢¼¼¤ÇÆù¤äµû¤òÊÝÂ¸¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò»×¤¨¤ÐÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡Ö£²£°ÅÙ¤Û¤É¤Ë¤Ê¤ë¤ÈµÞ·ã¤ËÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»à¸å£±½µ´Ö¤¯¤é¤¤¤¹¤ì¤Ð¡¢¤´°äÂÎ¤ÏËÄ¤ì¾å¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢ÎÐ¿§¤ËÊÑ¿§¤·¤¿¤ê¡¢¿È¸µ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤¯¤é¤¤ÉåÇÔ¤·¤Þ¤¹¡£²Æ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢£²Æü¤â¤¹¤ì¤Ð½¤¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡µþÅÔÉÜ·Ù¤Ï·ë´õ¤µ¤ó¤Î¹ÔÊýÉÔÌÀ»þ¤ÎÁÜº÷¤Ç¾ðÊóÄó¶¡¤òµá¤á¤¿ºÝ¡¢¿ÈÄ¹£±£³£´¡¦£µ¥»¥ó¥Á¤Î¤ä¤»·Á¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÎ½Å¤Ë¤Ï¿¨¤ì¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¾®£µÃË»ù¤ÎÊ¿¶ÑÂÎ½Å¤òÆ§¤Þ¤¨¤ì¤Ð£³£°¥¥íÁ°¸å¤À¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡´äÀ¥¶µ¼ø¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¼«¿È¤¬¸¡¾Ú¤·¤¿¥±¡¼¥¹¤Ç¡ÖÈÈ¿Í¤Ï¤´°äÂÎ¤ò¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¡£·ë´õ¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö£±£³£°¥»¥ó¥ÁÂæ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÆþ¤ê¤Þ¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡ÍÆµ¿¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤µ¤¸õ¤Ç°äÂÎ¤ÎÉåÇÔ¤¬¿Ê¤ß¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤«½ê¤Ë±¿¤Ù¤¿²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢°»ö¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÉÜ·Ù¤¬ÍÆµ¿¼Ô¤Î¹ÔÆ°ÍúÎò¤òÃúÇ«¤ËÀö¤¤½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¤Æ°äÂÎ¤ÎÈ¯¸«¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤¿¡£