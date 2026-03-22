【牡牛座】週間タロット占い《来週：2026年3月23日〜3月29日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年3月23日〜3月29日）の【牡牛座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年3月16日〜3月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では我慢したくないでしょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
金運が良いです。どういう行動をとれば、収入に繋がるかなどが見えてくるでしょう。けれど周囲の人達が運気を下げて来る時でもあります。距離感を考えるようにしましょう。仕事や公の場では進みかけていたことをもう一度調整したりなど、元に戻すことがあるようです。それが原因で、他の器用な人達のことを羨ましく見てしまうでしょう。
｜恋愛運｜ ★★★☆☆
自分の満足を追求したい気持ちが強いので、好きな相手でもそれが叶わないと思えば手放します。悩んで絆を深めるより、充実感を求めていきます。シングルの方は、自分を保つことをしっかりしている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手があの手この手であなたを逃さないようにします。
｜時期｜
3月23日 周りを疑う ／ 3日25日 ハラハラする
｜ラッキーアイテム｜
電車
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞