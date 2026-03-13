超特急・小笠原海、『東京P.D.』シーズン2にゲスト出演決定 物語の核心を担う犯人を演じる
FODにて配信予定の福士蒼汰主演ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』season2に、超特急・小笠原海がゲスト出演することが発表された。物語の核心を担う犯人役を演じる。
【写真】福士蒼汰主演『東京P.D.』新たなヒーロー誕生を予感させるポスター
本作は、警視庁の広報と捜査現場の刑事の意地とメンツ、対立と葛藤を描く完全オリジナルストーリーの社会派警察ドラマ。現在フジテレビ系にて放送中のseason1の終了後、season2がFODで独占配信される。
小笠原が演じるのは、自己啓発セミナー団体“新生自尊の会”の会員・丸井秀夫。都議会選挙の候補者が立会演説会を行っているところに、国家公安委員長の葛城誠二が応援に駆けつける。葛城が車に乗り込もうとすると、ある思いを胸に秘めた丸井が、演説を聞いているやじ馬の中から飛び出し、葛城を襲撃し―。
小笠原と同じく超特急に所属する草川拓弥はseason1で物語を大きく動かすきっかけとなるキーパーソンの伊澤嘉人を演じている。season2での重要人物を小笠原が担うことになり、同じ作品の物語を超特急のメンバーがつないでいくことになる。
小笠原は「この度、丸井秀夫を演じさせていただきます小笠原海です。『東京P.D. 警視庁広報２係』に出演させていただけること、心からうれしいです。season2のキーとなる人物かと思います。物語を彩ることのできるよう全力で役と向き合いましたので、楽しみにしていただけたら幸いです」とコメントしている。
ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』season1はフジテレビ系にて毎週火曜21時放送、season2はFODにて配信予定。
