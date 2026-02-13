NHK¸ÞÎØÃæ·Ñ¤Ç¶ÄÅ·¹ðÃÎ¡Ö¤¨¤¨¤Ã!?¡×¡Ö¤³¤ê¤ã³Ú¤·¤ß¡ª¡×¡¡·è¾¡13»þ´ÖÁ°¡Ä¥Õ¥¡¥óÁûÁ³
¡¡¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×ÃË»Ò¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£ÆüËÜÀª¤ÏËÌµþ¸ÞÎØ²¦¼Ô¡¦Ê¿ÌîÊâÌ´¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤é4Áª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£NHK¤Ï¸áÁ°3»þ25Ê¬¤«¤éÃæ·Ñ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö¤¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡×¤¬Ãæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬¹ðÃÎ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¡¥óÉ¬¸«¤Î»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£NHK¤¬¸ø¼°X¤Ç¡Ö¤¢¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¡Ä¡×¡Ö¤Ä¤¤¤Ëº£Ìë14Æü3:25¡Á¡Ê13Æü¿¼Ìë¡Ë¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉÃË»Ò¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×·è¾¡¡×¡ÖÃæ·ÑÈÖÁÈ¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É ¥·¥ç¡¼¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡¡ÌÁÍ§¡¡Ê¿ÌîÊâÌ´Áª¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤â¡×¤È¹ðÃÎ¤·¤¿¡£
¡¡Åº¤¨¤é¤ì¤¿Æ°²è¤Ç¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ¸ì¤Ç¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¥Ü¥¯¤ÎÌ¾Á°¤Ï¥·¥ç¡¼¥ó¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¡£¤½¤Î°ì½Ö¤òNHK¤Ç¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡·è¾¡Ìó13»þ´ÖÁ°¤ÎÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÃÎ¤é¤»¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¥·¥ç¡¼¥ó¥Û¥ï¥¤¥È¡×¡Ö¤³¤ê¤ã³Ú¤·¤ß¤À¡ª¡×¡Ö¥·¥ç¡¼¥óÍÍ¹ßÎ×¤¤¿¡×¡ÖÃæ·Ñ¤Ç¥Û¥Ã¤µ¤ó¤¬¡©¡×¡Ö¤¨¤¨¤Ã¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÊ¨¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¤µ¤ó¤Ï¸ÞÎØ¤Ç3ÅÙ¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£22Ç¯¤Ë¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡£
