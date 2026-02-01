お笑いタレント明石家さんま（70）が、1日放送のテレビ朝日系「祝！徹子の部屋50周年 超豪華！芸能界総出でお祝いSP」（後5・00）にゲスト出演し、落語家の笑福亭鶴瓶（74）のエピソードを披露した。

1976年2月2日の放送開始以来、司会の黒柳徹子がさまざまなゲストを迎えてトークを繰り広げてきた長寿番組の50周年特番。「Snow Man」目黒蓮のほか、浅田舞、浅田真央さん、宮沢りえら、18人の豪華ゲストが代わる代わる祝福に訪れた。

さんまは鶴瓶とそろって登場。かつて鶴瓶に嫉妬された思い出を明かした。「この人ね、好感度ばっかり気にしてたんですよ、昔」。すると、鶴瓶も「お前が好感度高かったからやで？」と打ち明けた。

さんまは「俺が1位になった時に、NHKの好感度調査で1位になって。ほいで、鶴瓶兄さんが入ってなかったんですよ。それはええねん。しょうがないやんか」と説明。その後、鶴瓶から電話がかかってきたという。

「電話がかかってきて、夜中に。“1位おめでとうございます”とか言ってくれると思うがな。“さんまな、あれ何かの間違いやで？俺、入ってへんねん”って。“でもな、NHKに電話したら、50位まで新聞に載んねんけどな、俺51位やったらしい”」

さんまが「あれ、どんな気持ちで電話かけはったの？」と尋ねると、鶴瓶は「腹立ってしゃあなかった。お前が1位って」と本音をぶっちゃけていた。

さんまはさらに、鶴瓶の必死すぎるエピソードも披露した。「横断歩道におばあちゃんがいたんですよ。横断歩道を渡ってきたばかりなんですよ。鶴瓶兄さん、好感度を上げようとして、“背中に乗りなはれ”って言って、来た道を戻らはった。下ろして、“どうも。鶴瓶です”って言ったら、“今渡ったとこやのに…”って」。鶴瓶は「知らんかったんや！渡ったのを知らんかったんや！」と反論しつつ、「おぶる時、ちょっと嫌がってはったけどな」と笑わせていた。