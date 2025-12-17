鹿児島DF岡崎慎が今シーズン限りでの引退を決断

鹿児島ユナイテッドFCは、DF岡崎慎が2025シーズン限りで現役を引退することを正式発表した。

ファンからも驚きの声が寄せられ反響を呼んでいる。

現在27歳の岡崎はFC東京の下部組織からトップチームに昇格し、プロキャリアをスタート。その後、清水エスパルス、ロアッソ熊本、FC岐阜でプレーし、2025シーズンから鹿児島に所属していた。

骨折や靭帯損傷など負傷にも泣かされ出場数は伸びず。今季も鹿児島で16試合にとどまっていたが、シーズン終盤には主力としてプレーしていた。また、東京五輪世代として、U-21、U-22、U-23日本代表にも選出された経験を持つ。

岡崎はクラブを通じて「約9年間のサッカー選手としての生活はとても刺激的で常に良い経験ができました」「最高のサッカー選手人生でした！！」とコメント。お世話になったチームやファン・サポーター、関係者へ感謝の気持ちを伝えた。

突然の引退発表に対し、SNS上では「なつかしい」「マジで？！」「まだまだやれるのに」「引退はびっくりすぎる」「お疲れ様でした」「言葉が出ない」「まじか」「ものすごく寂しい」「えぇ！？！？嘘でしょ」「えっ…マジで？」「まだ27歳…」「ショックすぎる」といったコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）