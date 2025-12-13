½ÂÃ«¶è¤Î¡È¥Ý¥¤¼Î¤ÆÈ³¶â²½¡É¤Ë¡Ö¹ÔÀ¯¤¬¥´¥ßÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤Æ¤è¡×¤È¤Î»ØÅ¦Áê¼¡¤°¡¢¶è¤«¤é¤Ï¡È¥·¥Ó¥¢²óÅú¡É
¡¡12·î10Æü¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶èµÄ²ñ¤Ç²Ä·è¡¦À®Î©¤·¤¿¡Ö¤¤ì¤¤¤Ê¤Þ¤Á½ÂÃ«¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ë¾òÎã¡×¤Î²þÀµ°Æ¤¬¡¢¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾òÎã¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹¤Ê¤É¤Ë¥´¥ßÈ¢¤ÎÀßÃÖ¤òµÁÌ³ÉÕ¤±¡¢ÂÕ¤Ã¤¿»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏºÇÂç5Ëü±ß¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤·¤¿ÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¤Ï2000±ß¤Î²áÎÁ¤ò²Ê¤¹¤È¤¤¤¦È³Â§ÉÕ¤¤À¡£¤³¤ÎÆâÍÆ¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬´¬¤µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤Þ¤ë¤ÇÍðÃÔµ¤Áû¤®¡Ä¿ôÇ¯Á°¤Î¡È½ÂÃ«¥Ï¥í¥¦¥£¥ó¡É¤ÎÍÍ»Ò
¥Ä¥±¤òÊ§¤ï¤µ¤ì¤ë»ö¶È¼Ô¤¿¤Á
¡¡½ÂÃ«¶è¤ÎÄ¹Ã«Éô·ò¶èÄ¹¤Ï11·î26Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¼ýÂ«¸å¤ÎÍèË¬¼Ô¤äË¬Æü³°¹ñ¿Í¤ÎÁý²Ã¤ËÈ¼¤¤¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬·ãÁý¤·¤¿¤¿¤á¡¢È´ËÜÅª¤ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¤À¤ÈÀ®Î©¤ÎÇØ·Ê¤òÀâÌÀ¡£¶è¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¥Ý¥¤¼Î¤Æ¥´¥ß¤Î¤ª¤è¤½75¡ó¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥«¥Õ¥§Í³Íè¤Î¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÍÆ´ï¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¾òÎã¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤ËÍýÉÔ¿Ô¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ï¡¢30Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ë·Ð°Þ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡Ö1995Ç¯¤ÎÃÏ²¼Å´¥µ¥ê¥ó»ö·ï°Ê¹ß¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤È¤·¤Æ³¹Ãæ¤Î¸ø¶¦¥´¥ßÈ¢¤Ï¹ÔÀ¯¤Î¼ê¤Ç¼¡¡¹¤ÈÅ±µî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹Ô¤¾ì¤ò¼º¤Ã¤¿¥´¥ß¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Î¥´¥ßÈ¢¤Ë½¸Ãæ¤·¡¢½èÍýÈñÍÑ¤ä´ÉÍý¤Î¼ê´Ö¤ËÂÑ¤¨¤«¤Í¤¿»ö¶È¼Ô¤¬¤ä¤à¤Ê¤¯¥´¥ßÈ¢¤òÅ±µî¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢¡È¹ÔÀ¯¤¬¸ø¶¦¤Î¥´¥ßÈ¢¤ò¤Ê¤¯¤·¤¿¥Ä¥±¡É¤ò»ö¶È¼Ô¤¬Ê§¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹ÔÀ¯Â¦¤¬¡Ö¥´¥ßÈ¢¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤¬Áý¤¨¤¿¡£ÀßÃÖ¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÈ³¶â¤À¡×¤ÈµÁÌ³ÉÕ¤±¤¿·Á¤À¡£¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡ÔÌ±´Ö¤À¤±¤Ë²¡¤·¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡Õ¡Ô¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÇ¤Å¾²Ç¤À¡Õ¡ÔÃÖ¤¤¤Æ¤âÃÏ¹ö¡¢ÃÖ¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÃÏ¹ö¡Õ¤È¤¤¤¦ÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Ò²ñ³Ø¼Ô¤Î¸Å»Ô·û¼÷»á¤âX¤Ç¡¢¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é½ÂÃ«¶è¤Ï¤Þ¤º¹ÔÀ¯¤ÎÀÕÇ¤¤È¤·¤Æ¡¢³¹¤Ë¥´¥ßÈ¢¤ò¤â¤Ã¤ÈÀßÃÖ¤¹¤Ù¤¤À¤è¤Í¡×¡Ö¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¥´¥ß¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡£¤½¤Î¸½¾õ¤òÌµ»ë¤·¤Æ¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤À¤±È³Â§¤ò²Ý¤¹¤Ã¤Æ¡¢½ÂÃ«¶è¤Ï²¿¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤È¡¢¹ÔÀ¯¤Î»ÑÀª¤Ë¶ì¸À¤òÄè¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¡¢½ÂÃ«¶è¤Ï¡È¶è¤¬¥´¥ßÈ¢¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÂÐºö¤òÁª¤Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¶è¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ê²óÅú¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡½ÂÃ«¶è¤¬¤´¤ßÈ¢¤òÀßÃÖ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤Ï¶èÌ±ÀÇ¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶èÌ±¤¬ÉéÃ´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡Ö½ÂÃ«¶è¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÈÎÇä¤«¤éÀ¸¤¸¤¿¤´¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇä¤·¤¿Å¹ÊÞ¤¬ÀÕÇ¤¤â¤Ã¤Æ½èÍý¤¹¤Ù¤¡Ù¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÎÇä¤·¤¿¾¦ÉÊ¤«¤éÀ¸¤¸¤ë¤´¤ß¤Ï¡¢Å¹ÊÞÅù¤¬¼«¤é½èÍý¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¿»Æ©¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡½ÂÃ«¶èÌ±¤¬½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤Ï¶è¤¬ÀÕÇ¤¤ò¤â¤Ã¤Æ¼ý½¸¡¦½èÍý¤¹¤ë¤¬¡¢¶è³°¤«¤éÍè¤¿¿Í¤¬¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥ÈÅ¹¤ÇÇã¤Ã¤Æ½Ð¤·¤¿¥´¥ß¤Þ¤Ç¶èÌ±¤ÎÀÇ¶â¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤¤¤ï¤ì¤Ï¤Ê¤¤¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤¬ÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤Ù¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¡¡¾òÎã¤Ï2026Ç¯4·î¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢6·î¤«¤é¤Ï²áÎÁ¤â²Ê¤µ¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤À¤¬¡¢µÄÏÀ¤Ïº£¸å¤âÂ³¤¤½¤¦¤À¡£