美容のプロが「変えずに使い続けている」 目力が上がる「隠しアイテム」

カールアップしたいけどパッチリしすぎたくない

アイラッシュ カーラー 3,190円／シュウ ウエムラ



ヘアメイクや美容通たちにも愛用者が多い名作。「20年以上愛用しているビューラー。私の場合はカールをしないとマスカラの効果を感じられないためビューラーはマスト。ただしドーリーな目元にはしたくない。軽い力で上がる、まつ毛に負担をかけない形状なので、何回かに分けて角度や強弱を調節でき、理想的なまつ毛に」（AYANAさん・ビューティライター）







ビューラーではつくれないカール感

まつげくるん EH-SE11 オープン価格／パナソニック

「カクッと折り曲げたようなカールがいやという人にお勧め。自然に仕上がる」（常岡珠希さん・化粧品会社経営） 「すぐに下がってしまう頑固な下向きまつ毛でも、これで仕上げるとカールの持続力が段違い」（エリさん・ビューティインフルエンサー）







技術がなくてもふんわり眉に

アイブロウ ブラシ 3,850円／アディクション ビューティ

「ペンシルで輪郭をとって、このブラシでパウダーをのせていくだけでほどよいしっかり眉が簡単に完成します。逆にふんわりさせたいときは薄めの色で少量のせればOK」（石田一帆さん la peau de gem. ディレクター） 「眉を描くときは絶対に必要。技術がなくともふんわり眉になります」（千國めぐみさん・モデル・俳優）







メイクのプロに聞いた「目力UPの秘密道具

