【地震】栃木県内で震度3 青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生 津波警報等発表中
2025年12月08日午後11時15分ごろ、青森県東方沖を震源とする最大震度6強の地震が発生しました。栃木県内では震度3の揺れが観測されています。 最大震度6強を観測したのは青森県です。 津波警報等（大津波警報・津波警報あるいは津波注意報）を発表中です。
震源の深さは50km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ７．６と推定されます。
栃木県【震度3】 大田原市 那須町 栃木市 高根沢町 栃木那珂川町 【震度2】 日光市 矢板市 那須塩原市 塩谷町 宇都宮市 足利市 佐野市 鹿沼市 小山市 真岡市 栃木さくら市 那須烏山市 下野市 上三川町 益子町 茂木町 市貝町 芳賀町 壬生町 野木町
全国で震度5弱以上を観測した地域は以下です。【震度6強】 青森県：八戸市 【震度6弱】 青森県：おいらせ町 階上町 【震度5強】 青森県：野辺地町 七戸町 東北町 五戸町 青森南部町 むつ市 東通村 北海道：函館市 岩手県：軽米町 一戸町 【震度5弱】 青森県：三沢市 六戸町 横浜町 六ヶ所村 三戸町 五所川原市 つがる市 平内町 外ヶ浜町 鶴田町 北海道：新篠津村 千歳市 南幌町 苫小牧市 白老町 厚真町 安平町 むかわ町 新冠町 新ひだか町 浦河町 様似町 浦幌町 十勝大樹町 岩手県：盛岡市 二戸市 八幡平市 滝沢市 久慈市 宮城県：登米市
提供：ウェザーニューズ