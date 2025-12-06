レオ・セアラの“膝スラ”「盛大にミスって痛そう」。価値ある先制弾→歓喜のパフォに「入射角エグすぎ」「怪我しなくてよかった」など脚光【鹿島】
ゴールパフォーマンスは今ひとつ上手くいかなかった。
鹿島アントラーズは12月６日、J１最終節で横浜F・マリノスとホームで対戦している。
勝利すれば文句なしで９年ぶりのリーグ制覇を決められる大一番で、20分に先制。荒木遼太郎の折り返しをレオ・セアラがダイレクトシュートで押し込んだ。
得点ランキングでトップを走る男が今季20点目。ゴール後には膝から滑って喜びを表現しようとしたが、芝に引っかかって失敗。だが、崩した態勢をすぐに立て直し、チームメイトからも祝福を受けた。
このセレブレーションにSNS上では「膝スラ危ねえw」「盛大に膝スラミスって痛そう」「怪我しなくてよかった」「入射角エグすぎ」「芝がボコボコなってるね」といった声があがっている。
鹿島は１−０で前半を終える。栄冠の瞬間まであと少しだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】レオ・セアラが今季20点目！ 歓喜の膝スラは...
