ボルシアMGが監督解任のマインツに完封勝利! 町野修斗&佐野海舟は先発出場、川崎颯太は終盤にピッチへ
[12.5 ブンデスリーガ第13節 マインツ 0-1 ボルシアMG]
ブンデスリーガ第13節が5日に行われ、12位ボルシアMGと18位マインツの一戦は、アウェーのボルシアMGが1-0で制した。
ボルシアMGは後半13分、左CKからMFロッコ・ライツが右足でインスイングのクロスを送ると、相手のオウンゴールを誘発して先制。そのまま無失点で逃げ切り、5戦負けなし(4勝1分)とした。FW町野修斗はリーグ戦8試合ぶりにスタメン出場。後半34分までプレーした。
一方、マインツは3日にボー・ヘンリクセン前監督の解任を発表し、U-23チームのベンジャミン・ホフマン監督の暫定体制で臨んだが、2連敗で9試合未勝利(2分7敗)。MF佐野海舟は先発フル出場し、ベンチスタートのMF川崎颯太は後半43分に投入された。
