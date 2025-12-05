【ディズニーキャラクター】足元からプリンセス気分！ HAWKINSの新作キッズスニーカー登場
ABCマートにて、シューズブランド「HAWKINS（ホーキンス）」のキッズラインから『ディズニーキャラクター』をモチーフにした新作スニーカーが、2025年12月8日（月）より全国のABC-MART及び公式オンラインストアにて発売される。また現在、一部店舗では先行発売を実施、購入者を対象として期間限定・先着にてトートバッグのプレゼントも実施している。そして、11月下旬に発売した『ディズニーキャラクター』モチーフの新作ブーツも取り揃えた、2025年12月4日（木）より「HAWKINSディズニーフェア」も開始される。
＞＞＞新作スニーカーやブーツ、ノベルティをチェック！（写真21点）
『ディズニーキャラクター』モチーフの新作スニーカーは、アナと雪の女王、アリエル、ラプンツェルをイメージした、ランニングスタイルのビーズを纏ったキュートなラインナップ。サイドのビーズは歩くたびに揺れるキュートでカラフルなデザイン。ラメ入りのメッシュと靴紐、ミッドソールにはジュエルのようなカラーパーツを搭載し、どこをとってもプリンセス気分になれるスニーカーだ。通園、通学からお出かけまで、様々なシーンで使える万能な1足となっている。
2025年12月1日（月）より、三井ショッピングパーク公式通販「＆mall」と、ららぽーと／ラゾーナの一部店舗限定で先行販売している。
寒くなってきたいま履きたい、足元からプリンセス気分を味わえるHAWKINS（ホーキンス）の新作ブーツは、スニーカー同様にアナと雪の女王、アリエル、ラプンツェルをイメージしたファッションブーツ。パステルカラーを用いて冬のコーディネートへの合わせやすさを保ちつつ、バックにはサテンで光沢感があるダブルリボンや歩くと揺れるストーンチャームがワンポイント。サイドにはアッパーと同色のモチーフ刺繍がほどこされ、シンプルになりがちなブーツにアクセントを加えている。
見た目の可愛さだけでなく、スニーカーソールでしっかりとしたクッション性も確保し、ブーツ初心者でも歩きやすい作りとなっている（※防水加工はされておりません）。
そして、12月1日（月）から12月25日（木）の対象期間中に先行販売対象店舗にて『ディズニーキャラクター』モチーフのスニーカー（HK86200 DISNEY）を購入した方を対象に、先着でららぽーと／ラゾーナ限定デザインのトートバッグがプレゼントされる。
また、この期間にららぽーと／ラゾーナの一部店舗にて、スニーカー（HK86200 DISNEY）以外のディズニー商品を購入した方にはクリアファイルがプレゼントされる。
『ディズニーキャラクター』モチーフの新作スニーカーは、アナと雪の女王、アリエル、ラプンツェルをイメージした、ランニングスタイルのビーズを纏ったキュートなラインナップ。サイドのビーズは歩くたびに揺れるキュートでカラフルなデザイン。ラメ入りのメッシュと靴紐、ミッドソールにはジュエルのようなカラーパーツを搭載し、どこをとってもプリンセス気分になれるスニーカーだ。通園、通学からお出かけまで、様々なシーンで使える万能な1足となっている。
2025年12月1日（月）より、三井ショッピングパーク公式通販「＆mall」と、ららぽーと／ラゾーナの一部店舗限定で先行販売している。
寒くなってきたいま履きたい、足元からプリンセス気分を味わえるHAWKINS（ホーキンス）の新作ブーツは、スニーカー同様にアナと雪の女王、アリエル、ラプンツェルをイメージしたファッションブーツ。パステルカラーを用いて冬のコーディネートへの合わせやすさを保ちつつ、バックにはサテンで光沢感があるダブルリボンや歩くと揺れるストーンチャームがワンポイント。サイドにはアッパーと同色のモチーフ刺繍がほどこされ、シンプルになりがちなブーツにアクセントを加えている。
見た目の可愛さだけでなく、スニーカーソールでしっかりとしたクッション性も確保し、ブーツ初心者でも歩きやすい作りとなっている（※防水加工はされておりません）。
そして、12月1日（月）から12月25日（木）の対象期間中に先行販売対象店舗にて『ディズニーキャラクター』モチーフのスニーカー（HK86200 DISNEY）を購入した方を対象に、先着でららぽーと／ラゾーナ限定デザインのトートバッグがプレゼントされる。
また、この期間にららぽーと／ラゾーナの一部店舗にて、スニーカー（HK86200 DISNEY）以外のディズニー商品を購入した方にはクリアファイルがプレゼントされる。