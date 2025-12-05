「モンハンワイルズ」「モンハンストーリーズ3」の新情報をお届け！ 「モンスターハンターショーケース」12月9日7時配信
【モンスターハンターショーケース December 2025】 12月9日7時～ 配信予定
カプコンは、ハンティングアクション「モンスターハンター」シリーズの最新情報を伝える番組「モンスターハンターショーケース December 2025」を12月9日7時よりYouTube「カプコンチャンネル」にて配信する。
今回の「モンスターハンターショーケース」では、プロデューサーの辻󠄀本良三氏より、2026年3月13日に発売を控える「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の新情報と、12月16日配信予定の「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細が届けられる予定となっている。
なお、「モンスターハンターワイルズ」については、無料タイトルアップデート第4弾以外の新たなゲーム情報は無いとしている。【モンスターハンターショーケース | 2025.12.9】
モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～
モンスターハンターワイルズ
(C)CAPCOM