【モンスターハンターショーケース December 2025】 12月9日7時～ 配信予定

カプコンは、ハンティングアクション「モンスターハンター」シリーズの最新情報を伝える番組「モンスターハンターショーケース December 2025」を12月9日7時よりYouTube「カプコンチャンネル」にて配信する。

今回の「モンスターハンターショーケース」では、プロデューサーの辻󠄀本良三氏より、2026年3月13日に発売を控える「モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～」の新情報と、12月16日配信予定の「モンスターハンターワイルズ」無料タイトルアップデート第4弾の詳細が届けられる予定となっている。

なお、「モンスターハンターワイルズ」については、無料タイトルアップデート第4弾以外の新たなゲーム情報は無いとしている。

【モンスターハンターショーケース | 2025.12.9】

モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～

モンスターハンターワイルズ

