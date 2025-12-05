「娘の幸せはどうでもいいの？」母が彼氏と裏でコソコソ。私を無視した『とんでもない計画』に唖然！

これは、知人のA子さんに聞いたお話です。結婚観の違いから、彼氏との別れを考えていたA子さん。しかし、その話を母親に伝えたところ、まさかの「彼氏擁護」が勃発。娘の幸せより『自分の好み』を優先する母親の暴走エピソードをご紹介します。

「娘より彼氏の味方！？」娘の別れ話を全力阻止する母

A子さんの気持ちは、当時「仕事」にありました。ちょうど短大卒業、就職活動の時期でしたが、県外での仕事を視野に入れており、学生という立場ではあるものの、社会人としてのキャリアに強い関心と期待を抱いていたのです。





A子さんも我慢の限界で、別れはほぼ確定という状態でした。そんな時、A子さんはお母さんに「結婚観の違いで別れるかも」と、それとなく報告しました。

するとA母は、目を輝かせてこう言ったのです。



「ええっ！ B男くんと！？ あんな良い人いないわよ！」



なんでも、A子さんのお母さんはB男さんのことがすっかりお気に入りだった様子。「将来B男はうちの息子になるんだから」「A子が我慢すればいいじゃない」と、まさかの全力彼氏擁護が始まったのです！



A子さんの、県外に出てキャリアを築きたいという人生設計は一切無視。別れを阻止しようとするその姿に、A子さんはドン引き。「いや、あの、私とB男の問題なんだけど……」という言葉は、お母さんには届きませんでした。

まさかの裏工作！？ 母が彼氏の「味方」になった日

お母さんの「B男くん推し」は、それだけでは終わりませんでした。



娘の県外就職を阻止したい、そしてお気に入りのB男さんと結ばれてほしい。そんな思いが暴走したのか、お母さんはとんでもない行動に出たのです。

なんと、A子さんに内緒でB男さんにこっそり連絡を取り、「A子のことは気にしないで！ 私、B男くんの味方だから！ 応援してるわ！」と伝えていたことが発覚！

これにはA子さんも「はあ！？」



自分の母親が、自分を飛び越えて彼氏と繋がっていたなんて……。



応援という名の裏工作に、違和感を通り越して恐怖すら覚えたそうです。味方だと思っていた母親が、いつの間にか彼氏側の最強サポーターになっていたのですから、たまったものではありません。