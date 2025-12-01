²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¡ÖSWIFTACE YUKI¡×È¯Çä¡Ä12·î19Æü¤«¤éÄ¾±ÄÅ¹¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«
¡¡12·î1Æü¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢·ÀÌó¤ò·ë¤Ö²ÏÂ¼Í¦µ±¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¥·¥åー¥º¡ÖSWIFTACE YUKI¡Ê¥¹¥¦¥£¥Õ¥È¥¨ー¥¹¥æ¥¦¥¡Ë¡×¤ò¡¢12·î19Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¸¶½É¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹Âçºå¿´ºØ¶¶¡¢¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¥¸¥å¥Ë¥¢¥×¥ìー¥äー¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÖSWIFTACE GS YUKI¡×¤âÆ±»þÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÖSWIFTACE YUKI¡×¤Ï¡¢²ÏÂ¼¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥¹¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¥³ー¥È¾å¤Ç¥¹¥Ôー¥É¤òµá¤á¤ëÁª¼ê¤Î¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¥â¥Ç¥ë¡£²ÏÂ¼¤ÎÁê¼ê¤òÃÖ¤µî¤ê¤Ë¤¹¤ë¥×¥ìー¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¡ÖÆÍÇ¡¸½¤ì¤ë°ðºÊ¡×¤Ë½Å¤Í¤Æ¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÍî¤È¤·¹þ¤ß¡¢ÁÇÁá¤¤ÀÚ¤êÊÖ¤·¤È½Ö´ÖÅª¤Ê¥¹¥Ôー¥É¤ò¥µ¥Ýー¥È¤¹¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¢¥Ã¥Ñー¤Ë¤ÏÍ¥¤ì¤¿¥¥Ã¥¯¥Ð¥Ã¥¯ÆÃÀ¤ò¤â¤Ä¥á¥Ã¥·¥åÁÇºà¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢°ÂÄêÀ¤òÄÉµá¡£¥Ù¥íÉô¤Ë¤Ï²ÏÂ¼¤Î¥µ¥¤¥ó¤ò»É½«¤Ç»Ü¤·¡¢Î¢Â¦¤Ë¤Ï¡ÖGrateful for where I am.¡Êº£¤¤¤ë¾ì½ê¤Ë´¶¼Õ¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¡¢²ÏÂ¼¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Õ¥ìー¥º¤¬¥×¥ê¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¤ß2Ëü3100±ß¡Ê¥¸¥å¥Ë¥¢¥â¥Ç¥ë¤Ï1Ëü2100±ß¡Ë¡£¥«¥éー¤Ï¡Ö¥¯¥ê¥¢¥Ö¥ëー¡ß¥¤¥Ö¥Ë¥ó¥°¥Æ¥£ー¥ë¡×¤È¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ì¥Ã¥É¡×¤Î2¿§Å¸³«¤Ç¡¢¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡ß¥ì¥Ã¥É¡×¤Î¤ß2026Ç¯2·î¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¥¤¥º¤Ï23.5¥»¥ó¥Á¤«¤é30.0¥»¥ó¥Á¡Ê0.5¥»¥ó¥Á¹ï¤ß¡Ë¡¢31.0¥»¥ó¥Á¡¢32.0¥»¥ó¥Á¤òÅ¸³«¡£12·î10Æü¤«¤é¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
