犬が発見した小さな子猫が、成長とともに見せた“意外すぎる変化”とは…？ふたりの関係性が可愛すぎるとSNSで大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で47.2万再生を突破し、「追いかけっこの走り方が犬の走り方やw」「犬と猫ってこんなに仲良いの！？ってくらい微笑ましい」といった声があがりました。

ある日犬が見つけた小さな命

TikTokアカウント「@soji0720」に投稿されたのは、犬の「マメオ」くんの弟分である猫の「コテツ」くんの、マメオくんへの接し方の変化をまとめた動画です。

コテツくんは生後2週間ほどの時、お散歩中だったマメオくんに発見してもらい、ご近所さんのお家の物置の下から救出されたのだとか。病院では「生きられるか分からない」と言われていたそうですが、今では凶暴なほど元気いっぱいに育ったといいます。

そのヤンチャさは保護当初からだったようで、まだ生後数週間の頃から、近くにいるマメオくんのお顔に飛びかかろうとするそぶりを見せていたそう。さらに少し大きくなると、鼻チューと見せかけて、両手でマメオくんのお顔に襲いかかることも。

そして大人になったコテツくんは、広いお庭でマメオくんを元気いっぱいに追いかけ回すほど活発に。しかし走り回った後は、芝生の上で向かい合って休憩していたといいます。仲良しなふたりの姿に、思わずほっこりしてしまいます。

実は、コテツくんがお家にくる2ヶ月前に、師匠とも言える存在だった猫の「ムネオ」くんが旅立ってしまい、マメオくんはご飯が食べられなくなるほどのショックを受けていたのだそう。そんなマメオくんが元気を取り戻せたのは、コテツくんと出会えたおかげだったといいます。

種族を超えて支えあうふたりは、まさにお互いにとっての大切な恩人。その尊い絆は、見ているだけで胸が温かくなります。

ふたりの楽しそうな関係に、動画の視聴者からは「優しいマメオくんですね♡猫ちゃんもマメオくんが優しいから甘えてるんでしょうね♡ツンデレみたいな？」「稀にいる小さい時から犬と共に生活してたが故に犬のようになってしまった、ねこいぬ！！！！！」「癒される♡めっちゃ可愛い！で……笑っちゃう」「自分が拾ったから責任持ってんのねwwwwwwwwえらい」「楽しそうだしのほほんな感じで良いですね♡」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@soji0720」では、コテツくんが大好きなマメオくんと、元気いっぱいのコテツくん、そして人間の弟くんという三兄弟の、見ているだけで幸せになれる日常の様子を楽しむことができます。

