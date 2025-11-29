安田は2022・2023年に9HRも…直近148試合では0HR

ソフトバンク・柳田悠岐外野手が29日、みずほPayPayドーム内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、2年連続で1億円ダウンとなる3億7000万円でサインした（金額は推定）。また、オフの自主トレでは、ロッテ・安田尚憲内野手からの“懇願”があって一緒に過ごすことを明かした。

柳田は今季故障もあって20試合出場にとどまり、打率.288、4本塁打9打点の成績に終わった。ポストシーズンでは全11試合でヒットを放ち、打率.378、2本塁打、5打点とさすがの活躍を見せたが、大幅ダウンはやむを得なかった。このオフは自らの体に鞭を打ち、復活を期す。

報道陣からどこで行うか聞かれると、「日本国内で、日本ハムの清宮選手と、横浜の梶原選手と、ロッテの安田選手と、ホークスの笹川とやります」と話した。清宮は昨年も参加していたが、安田は「2年間来てなくて」と話し、「ホームラン0らしいんですよ。で、『どうにかしてくれ』みたいな」と笑った。「2年間500打席ホームラン1本も打ててないので、どうにかしてください」と連絡があったと話した。

安田は清宮と同じ2017年ドラフト1位指名を受けるなど、将来のスラッガーとして大きな注目を集めていた。2022・2023年には自己最多タイの9本塁打を放ったが、ここ2年間は計148試合出場でノーアーチに終わっている。“背水の覚悟”で師匠・柳田のもとで研鑽を積み、来季の飛躍を目指すようだ。（Full-Count編集部）