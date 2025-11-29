100均で見つけてショック！Amazonで1000円したのに！300円は安すぎる便利カバー

雨の日に靴を濡れや汚れから守ってくれるシューズカバーを、ダイソーで発見しました！しかも価格は330円（税込）とかなりお手頃！実はちょっと前にAmazonで、1,000円ほどで似たような商品を購入したばかりだったのでショックでした…！しっかりとした素材と作りで、大切な靴と足を雨から守ってくれますよ。

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：シューズカバー（透明、30.5cm）

価格：￥330（税込）

サイズ（約）：30.5cm×23cm

対応する靴のサイズ（約）：25.5cm〜27cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480482255

たった300円で雨の日の快適度アップ！ダイソーの『シューズカバー』

雨の日の外出で一番嫌だなぁ…と思うのが、なんといっても靴の濡れや汚れ。

長靴を履けば解決しますが、一時的な雨だと一日中長靴を履くのは億劫な上、急に雨が降ってきたときにお気に入りの靴で出かけている場合、非常に困ってしまいます。

そんな悩みを解消してくれるアイテムがダイソーにありました！今回は、こちらの『シューズカバー（透明、30.5cm）』をご紹介します。

こちらは履いている靴の上からそのまま装着することで、靴を雨から守ってくれるカバーです。

価格は330円（税込）と、かなりお手頃！今回購入した店舗では、傘グッズ売り場に陳列されていました。

実はちょっと前にほぼ同じような商品をAmazonで1,000円ほどで購入したところだったので、こちらをダイソーで見つけて悔し泣きしました…！

靴用カバーというと、滑りやすいイメージがありますよね。

ですが、しっかり靴底も付いているのが嬉しいポイント。

ただし、タイルやマンホールなどの上など、場所によっては滑る場合があるので気を付けて使用したいと思います。

対応する靴のサイズは、25.5cm〜27cmとなっています。

寒い季節はムートンやボア素材のショートブーツを履くことが多いので、少し大きめくらいでもいいかなと思い、試してみました。

まず、ファスナーを開けて靴先からカバーに入れます。

かかとのほうまで履き口を引っ張り上げて、そのまま履きます。カバーがゆったりとしたサイズ感なのですっぽり入りました。

ただ、靴の形状により入らない場合があることと、サイズが合わない場合は使用しないようにと注意書きがありました。

筆者は足のサイズが25cmとカバーの対応サイズに近かったため、自己責任で使用しています。

しっかりとした素材＆細かい部分まで配慮された作りに感動！

ファスナーを閉め、ゴムで脱げないように調節したら装着完了です。

ゴム部分にはコードストッパーが付いているので、楽に調節できるのがいいなと思いました。

透明な部分は、ビニールバッグのような柔らかい素材が使用されています。

ですが、柔らかさはありつつ厚みのあるかなり、しっかりとした素材で丈夫な印象を受けました。

スプレーで水を掛けてみましたが、しっかりと水を弾いてくれます。

足の蒸れは多少気になりますが、雨によって濡れることもなく、足も靴も守れます！

ファスナーは止水タイプではないですが、シュータンにあたる部位に被いがあります。

そのため、中に水が入り込みにくい作りになっています。

便利ではありますが、素材が厚手である分、重みがあるのが気になるところ。

常に携帯するのは厳しそうかな…と思ったので、天気予報に合わせて持ち運ぶのがよさそうです。

今回は、ダイソーの『シューズカバー（透明、30.5cm）』をご紹介しました。

洗えば繰り返し使えるので経済的です。雨の日の強い味方になってくれること間違いありません！

気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年11月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。