狭い穴を通れるのか検証した猫ちゃんたちが注目を集めています。話題の動画の再生回数は60万回を超え「壁から唐突に生えた腕…」「丸穴から見てるだけなのに更に可愛さが増しちゃうなんて」といったコメントが集まっています。

【動画：ネコは顔が通れば体も通るのか…穴をあけて検証してみると→想像以上にかわいすぎる展開】

穴を通り抜けられるか？

YouTubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」に投稿されたのは、壁の穴を猫が通れるのかを試した様子です。早速チップちゃんが、ダンボールで作った壁に興味を持ったのか、近づいてきてくれたそうです。今回は、穴を少しずつ広げて検証するのだそう。猫は顔が通る狭さなら通り抜けられると言われています。この実験では、猫の顔の大きさがわかるかもしれません。

猫が生えてきた！

最初は直径3センチの穴です。早速チップちゃんの可愛いお鼻が見えたそうです。猫は小さな穴にも獲物がいるかもしれないと感じるため大好きです。穴からチップちゃんの可愛い前足も飛び出てきたのだそう。

ベルちゃんを呼んでみたところ、ベルちゃんも穴に前足を入れてくれました。そこでわかったのが、チップちゃんの方が穴から出てきた腕が長かったため、ベルちゃんの方が腕が太いということです。

穴の直径を5.5センチにしてもう一度実験です。この大きさなら顔が通り抜けられそうです。ベルちゃんは小さな穴からのぞいたり、飼い主さんを呼んだりする姿がとても可愛かったのだそう！一方で、年上の猫ちゃんたちは「通れない」「小さい穴」と見切りをつけるのが早かったそうです。そして、チップちゃんは、顔を穴に入れて確かめていたといいます。通り抜けることはできませんでしたが、その様子は「壁から猫が生えてきた」みたいだったそうです。

とにかく可愛い！

最後は直径8センチ。すぐにチップちゃんが顔を入れにきましたが、これも体が通るほど広くなかったのだそう。結果は「体は通れなかったけど、可愛い！」となった猫ちゃんたちでした。

動画には「眼鏡作る時の視力検査で見える景色、気球じゃなくてこれでいい」「穴からチップちゃんの腕やら顔やら出てきて、可愛い」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」では、飼い主さんと猫ちゃんたちの日常が投稿されています。

