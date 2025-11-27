Image: Raymond Wong / Gizmodo US

JBLが9月に発売したBluetoothスピーカー、ロング缶とほぼ同サイズの｢JBL Grip｣が、Amazonブラックフライデーでセール中。9％オフと割引率は高くないものの、新発売のアイテムなので気になります。

JBL GRIP/スマートサイズ ポータブルスピーカー/Bluetooth対応 / IP68 防塵防水/アンビエントライト/アプリ対応/USB-C/AURA CAST マルチスピーカー接続/パープル/JBLGRIPPUR 12,700円 Amazonで見る PR PR

JBL Gripは、公式のビジュがとにかく強烈な印象でした。だって、たくさんの缶飲料と氷と一緒にクーラーボックスにはいっていたのでね。なんか、これさえあれば楽しい夏になる！というワクワクを感じましたが、発売は秋でしたね…来年の夏のために今セールで、買っておく？ の、か？ 現在、9％オフの1万2700円（税込）。Amazon BF用のクーポンを適用すればさらに10％オフの1万1430円（税込）。

クーラーボックスに入っているだけあって、防水防塵性能はIP68。水深1.5メートルで最大30分はなんとかなります。

もっと音がいいポータブルスピーカーはあるでしょう。もっとバッテリーもちがいいポータブルスピーカーもあるでしょう。では、JBL Gripの強みは何か、それは重さたった385gという軽量かつ小さなボディです。ポータブルスピーカーとして、ポータビリティを最優先。リュックやパンツのベルトにひっかけて、とっても手軽にに持ち歩きできます（音もバッテリーもちも悪いわけじゃないです）。

