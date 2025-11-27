Image: Amazon

コスパぶっ壊れじゃん！

買ったときはそう思ったし、今もこのケーブルのコスパを超えるものに出会えていません。我が家で毎日活躍してくれていて、ちゃんと「便利」を実感できているので、みなさんも確保しておいたほうがいいですよ！

ざっと特徴をまとめますね。

・ガジェットの定番Ankerブランド ・最大240Wまで流せる、現在の規格上出力最強系ケーブル ・1.8mでPC充電やデスク裏配線にマッチした余裕のある長さ ・高耐久のナイロンケーブル ・L字で配線の取り回しも良い ・2本セットで1,090円（1本あたりほぼ500円）

強くないですか？

というか、2本で1,090円って安過ぎませんか？ 240Wですよ？ Ankerですよ？ L字ですよ？ コスパよすぎる。

さまざまな充電シーンが快適に

個人的に刺さっているのが「L字」ってところですね。

上の写真のように、ノートPCを充電するときは奥側に配線をコントロールできてスッキリしますし、スマホを充電しながら使いたいときも、端子が邪魔になりにくいのが本当に便利！

弱点としてはデータ転送が480Mbps（USB 2.0）止まりってところですね。ここはThunderboltケーブルなどには及びませんけど、こと「充電」に特化させるならあまり気にならないかも。実際僕も、充電オンリーで活用しています。

身近な機器がのきなみUSB-C電源になっている時代、使い道なんてなんぼでもありますから、安いうちに2本確保しておきましょう。

絶対に、活躍する日が来るから！

