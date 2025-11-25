◆第４５回ジャパンカップ・Ｇ１（１１月３０日、東京競馬場・芝２４００メートル）＝１１月２５日、美浦トレセン

国内外のトップクラスが激突するジャパンＣ。浅子祐貴記者が担当する「考察」見立て編は、舞台適性からダービー連対馬に注目する。

今年はカランダガンが参戦。個人的には１１年にドイツ産馬として初めて凱旋門賞を制し、来日したデインドリーム（６着）以来のビッグネームではないかと思っている。

ただ、海外馬の成績は周知の通りに思わしくない。直近でアルカセットが勝った０５年は、タップダンスシチーが前半５ハロン５８秒３のハイペースを刻み、後半２ハロンはともに１２秒台。速い上がりが要求される同レースの傾向とは違い、欧州寄りのタフな展開だった。日本馬が馬場の違いで苦しむ凱旋門賞のように海外馬にとって東京の高速馬場は別物。カランダガンの実力は疑いようないが、日本であればホームのアドバンテージは強いはずだ。

現時点でクロワデュノールが出走してくるかは分からないが、２３年のタスティエーラ、２４年のダノンデサイルと３世代の日本ダービー馬が登録。他では天皇賞・秋を制した３歳のマスカレードボールもダービー２着馬で舞台適性があり、首位候補だろう。過去６年でもスワーヴリチャード、コントレイル、イクイノックス、ドウデュースと４度ダービー連対馬が勝利。その流れが続く可能性が高いと見ている。（浅子 祐貴）