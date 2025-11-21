大食いYouTuberとして活動する双子姉妹のはらぺこツインズが19日、それぞれInstagramを更新。コストコのホットドッグを10本食べる、大食い動画を公開した。

【映像】はらぺこツインズの大食い動画

テレビ番組やSNSで数々の大食いにチャレンジしている、姉のかこと妹のあこ。しかし2025年10月24日に更新したInstagramで、「小野あこにつきましては、先月より体調が思わしくなく、病院で診察を受けたところ、医師の判断により即時入院となりました。また、小野かこも体調不良が続いており、総合的に判断した結果、回復を最優先に考え、活動を一時休止させていただく運びとなりました。」と、2人の体調不良による、活動休止を報告していた。

11月11日に投稿した動画では、あこが入院していた主な原因は、ストレス性胃腸炎、慢性的な胃の不調、椎間板ヘルニア、長年患っている持病が重なったためだと説明した。動画終盤では2人とも長年、うつ病であることを公表しており、現在は、ご飯が美味しいと感じられるまでに回復したと語っている。

ホットドッグの大食いを披露

2人は19日にInstagramを更新し、コストコのホットドッグを10本食べる、大食い動画を投稿。あこは、「コストコのホットドッグ20本！何もつけやんくても美味しい。むしろつけやん方が好きなくらい」と、コメントしており、ファンからは「美味しそうに食べてて可愛い」「あこもかこも無理しちゃだめだよ」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）