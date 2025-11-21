ダメな上司に共通する「とりあえず褒めるだけ」の口癖とは？
「中間管理職の悩みが消えた」
「ハラスメントに配慮して働けるようになった」
そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）
「とりあえず褒めるだけ」の口癖
リーダーとして部下にフィードバックをする場面は、日々の仕事のなかで多くあります。
その際、上司がとる言動によって、チームの信頼関係やモチベーションは大きく左右されます。
一見「いい上司」に見えて、実は部下のやる気を奪っているのが、「とりあえず褒めるだけ」の上司です。
「すごいね」「いいね」は危険
ダメな上司に共通するのは、中身のない褒め言葉だけで部下を満足させようとする態度です。
「すごいね」
「よくやった」
「いいじゃん」
それだけを繰り返す上司は、一見部下を肯定しているようで、実は何も具体的に評価していないのです。
このような曖昧なフィードバックでは、部下が、「何が良かったのか」「どう成長したのか」がまったくわかりません。
結果として、部下の側には、「自分のことを本当に見てくれているのだろうか？」という不信感がじわじわと溜まっていきます。
中身のない称賛が、部下の成長を止める
部下は褒めてほしいわけではなく、自分の取り組みや判断が正しかったかを知りたいのです。
たとえば、こんな違いがあります。
・ダメな褒め方：「いいね！ その企画、面白いと思うよ」
・いい褒め方：「この企画のお客様の行動心理をもとにした仮説立て、よく考えられてる。特に○○の部分は着眼点が良かったね」
前者はただの感想。
後者は具体的な観察と評価です。
後者のようなフィードバックがあるからこそ、部下は学び、再現し、成長できます。
「褒めているのに、なぜか空気が冷めていく」理由
中身のない称賛が繰り返されると、部下はその言葉に意味を見出せなくなります。
・「また適当に褒めてるだけだな」
・「この人は、自分のことをちゃんと見ていない」
・「どうせ誰にでも同じこと言ってるんでしょ」
こうした感情が積み重なると、部下の熱量は冷め、やがてチームの空気全体が「上司に期待しない」という方向に傾いていきます。
「見ていない褒め言葉」は、信頼を削る
ダメな上司の口癖、それは、
「いいじゃん、それ！」
「すごいね！」
「頑張ってるじゃん！」
これらは、その一言では信頼を築けないだけでなく、むしろ「ちゃんと見ていない人」だと判断される材料になります。
部下の努力や判断にきちんと目を向け、具体的に言葉にする。
それができる上司だけが、組織の成長を支えられるのです。
リーダーは仮面をかぶりましょう。
ただ褒める人ではなく、責任をもって「見る」姿勢を持つ「信頼の仮面」を。
（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）
株式会社識学 代表取締役社長
1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。