「中間管理職の悩みが消えた」

「ハラスメントに配慮して働けるようになった」

「とりあえず褒めるだけ」の口癖

リーダーとして部下にフィードバックをする場面は、日々の仕事のなかで多くあります。

その際、上司がとる言動によって、チームの信頼関係やモチベーションは大きく左右されます。

一見「いい上司」に見えて、実は部下のやる気を奪っているのが、「とりあえず褒めるだけ」の上司です。

「すごいね」「いいね」は危険

ダメな上司に共通するのは、中身のない褒め言葉だけで部下を満足させようとする態度です。

「すごいね」

「よくやった」

「いいじゃん」

それだけを繰り返す上司は、一見部下を肯定しているようで、実は何も具体的に評価していないのです。

このような曖昧なフィードバックでは、部下が、「何が良かったのか」「どう成長したのか」がまったくわかりません。

結果として、部下の側には、「自分のことを本当に見てくれているのだろうか？」という不信感がじわじわと溜まっていきます。

中身のない称賛が、部下の成長を止める

部下は褒めてほしいわけではなく、自分の取り組みや判断が正しかったかを知りたいのです。

たとえば、こんな違いがあります。

・ダメな褒め方：「いいね！ その企画、面白いと思うよ」

・いい褒め方：「この企画のお客様の行動心理をもとにした仮説立て、よく考えられてる。特に○○の部分は着眼点が良かったね」

前者はただの感想。

後者は具体的な観察と評価です。

後者のようなフィードバックがあるからこそ、部下は学び、再現し、成長できます。

「褒めているのに、なぜか空気が冷めていく」理由

中身のない称賛が繰り返されると、部下はその言葉に意味を見出せなくなります。

・「また適当に褒めてるだけだな」

・「この人は、自分のことをちゃんと見ていない」

・「どうせ誰にでも同じこと言ってるんでしょ」

こうした感情が積み重なると、部下の熱量は冷め、やがてチームの空気全体が「上司に期待しない」という方向に傾いていきます。

「見ていない褒め言葉」は、信頼を削る

ダメな上司の口癖、それは、

「いいじゃん、それ！」

「すごいね！」

「頑張ってるじゃん！」

これらは、その一言では信頼を築けないだけでなく、むしろ「ちゃんと見ていない人」だと判断される材料になります。

部下の努力や判断にきちんと目を向け、具体的に言葉にする。

それができる上司だけが、組織の成長を支えられるのです。

リーダーは仮面をかぶりましょう。

ただ褒める人ではなく、責任をもって「見る」姿勢を持つ「信頼の仮面」を。

