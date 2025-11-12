ホンダが“新”「フィット」“発表”し話題に！ 約310万円＆“ちょうどいいサイズ”な「コンパクトモデル」に称賛の声！ 黒めスタイルがカッコイイ台湾の「ブラックウィングED」がスゴイ

フィット特別仕様登場！

ホンダの台湾法人は2025年10月1日、コンパクトモデル「フィット」の新たな特別仕様車「フィット ブラックウィングエディション」を発売したと発表しました。



ブラックで統一された外装がひときわ目を引き、ユーザーからも多数の反響が寄せられています。

黒スタイルのフィット！

2001年に登場した初代フィットは、ホンダ独自の「センタータンクレイアウト」を初採用。燃料タンクを前席中央の床下に配置することで、「小さいのに広い」という革新的な室内空間を実現したコンパクトカーです。

その思想は、2020年に登場した現行の4代目にも受け継がれています。現行型では「心地良さ」の追求を開発の軸に据え、従来の数値性能競争から一歩引き、人の感性に寄り添う設計思想へとシフトしました。

台湾市場でも高い評価を得ており、現地の専門家による選定で、2022年から4年連続で「コンパクトカー最優秀賞」を受賞しています。

そして今回、フィットに新たな魅力を加える特別仕様車「ブラックウィングエディション」が登場しました。

ピアノブラック塗装の専用フロントバンパースポイラー、サイドスカート、リアバンパースポイラー、バックドアスポイラーに加え、ドアミラーカバーとバッジもブラックで統一。

精悍で引き締まった印象を演出し、日常に馴染むサイズ感はそのままに、存在感を際立たせるアップグレードとなっています。

価格は62万9000台湾ドル（約310万円／エンジン車）で、既存グレードより13万台湾ドル（約60万円）安く設定。

価格面でも魅力的な提案となっており、販売は10月末までの期間限定です。

※ ※ ※

フィット ブラックウィングエディションに対しSNSなどの声を拾ってみると、特にデザイン面での高評価が目立ちます。「ブラックの外装でちょっと特別感がある」「街中でも映える」「コンパクトカーとは思えない高級感」といった声が多く寄せられていました。

なお、このブラックウィングエディションはフィットだけでなく、「シビック」「CR-V」「HR-V（日本名：ヴェゼル）」にも展開。いずれも期間限定での販売となり、既存ユーザーの買い替えや新規ユーザーの獲得を狙った戦略的なラインアップとなっています。