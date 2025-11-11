¤³¤ì¤Ï¥¡¼¥Ü¡¼¥É¾Â¤ÎÆþ¤ê¸ý¡£¡ÖÅ·¥¡¼Vol.9¡×¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿
¡ÖÅ·²¼°ì¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ï¤¤¤ï¤¤²ñ¡×Î¬¤·¤Æ¡ÖÅ·¥¡¼¡×¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É°¦¹¥²È¤ä¼«ºî¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀß·×¼Ô¤Ê¤É¤¬°ìÆ±¤Ë½¸¤Þ¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÀèÆü11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ËÂè9²ó¤È¤Ê¤ë¡ÖÅ·¥¡¼Vol.9¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼«ºî¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤òÃæ¿´¤Ëº¸±¦Ê¬³ä¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ëÉÕ¤¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬¿Íµ¤¤Ç¡¢¼«ºî¥¥Ã¥È¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¥á¡¼¥«¡¼¤«¤éÀ½ÉÊ¤È¤·¤ÆÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤«¤é9²óÌÜ¤È¤Ê¤ëÅ·¥¡¼¤ÏÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤¯¡¢»²²ÃÏÈ¤Ï370Ì¾¤È²áµîºÇÂ¿¡£¤·¤«¤â¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤«¤¯¤¤¤¦¥®¥º¥â¡¼¥É¤â¡¢Keyhron¼Ò¤È¶¦Æ±³«È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥Ç¥Ð¥¤¥¹¡ÖNape Pro¡×¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢Å·¥¡¼¤ÎKeychron¥Ö¡¼¥¹¤Ç°ì½ï¤ËÅ¸¼¨¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼èºà¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤Ï¤Þ¤¿ÊÌ¤Îµ»ö¤Ç¡£
¤«¤Ê¡¼¤êÇ»¤æ¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤ë»²²Ã¼Ô¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¿¤Á¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·¥¡¼¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö¤ï¤¤¤ï¤¤¤¹¤ë¤³¤È¡×
¥á¡¼¥«¡¼¤¬¼çÌò¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢Å·¥¡¼¤Î¼çÌò¤Ï°ìÈÌ»²²Ã¼Ô¤Ç¤¹¡£
²ñ¾ì¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ÇÀê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤Ï³«¾ì¤ÈÆ±»þ¤Ë¹¥¤¤Ê¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î°ì³Ñ¤ò¿Ø¼è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬»ý¤Á¹þ¤ó¤À¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÅ¸¼¨¡£¤¢¤È¤Ï¼«Í³¤Ë²ñ¾ì¤ò¤Þ¤ï¤Ã¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢»ý¤Á¼ç¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤ï¤¤¤ï¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
Å¸¼¨Êª¤Ï¡Ö¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤ó¤Ç¤â¤¤¤¤¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹ØÆþ¤·¤¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ä¼«ºî¥¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢°ì¤«¤éÀß·×¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ê¤É¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£¿ôÉ´Âæ¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò°ìÆü¤ÇÇÒ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëµ®½Å¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£¢¨¤â¤Á¤í¤óÅ¸¼¨¤»¤º¤Ë¸«¤ë¤À¤±¤Ç¤âOK
Å¸¼¨¤ÈÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä½é¿´¼Ô¤à¤±¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ê¡¢¶¨»¿¤Î´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥ÉÀ½ÉÊ¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤È¤¯¤Ë´ë¶È¥Ö¡¼¥¹¤Ç¤ÏÄÌ¾ï¤è¤êÀ½ÉÊ¤¬¤ªÆÀ¤ËÇã¤¨¤ë¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬È¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¾Â¤Ë¤³¤ì¤«¤é»²Æþ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¤¤Ë¤Ê¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¿¤Á
¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤ÏÅþÄìÌµÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤â¤Î¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¿Íµ¤²á¤®¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«Çã¤¨¤Ê¤¤¡ÖmoNa2¡×¡Ê¼Ì¿¿º¸¡Ë¡£º¸±¦Ê¬³ä¤Î´°Á´¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¤Ç¡¢25mm¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅëºÜ¡£¥Ü¡¼¥ë¤Î¥«¥é¥Ð¥ê¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡£moNa2¸þ¤±¤Î¥µ¡¼¥É¥Ñ¡¼¥Æ¥£¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¹¡ÖCOROPIT¡×¤È¤Î¶¦Æ±Å¸¼¨¤Ç¤·¤¿¡Ê¼Ì¿¿±¦¡Ë¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë³ÑÅÙ¤ò¤Ä¤±¤ë¡Ö¥Æ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤òÀÞ¤ê¶Ê¤¬¤ëËÜÂÎ¤È¥Ü¥È¥à¥±¡¼¥¹¤Î¹Â¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¡ÖToroKey60 BLE¡Ê»îºîÉÊ¡Ë¡×¡£¥Ç¥å¥¢¥ë¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤À¤·¥¸¥ç¥¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ä¥Î¥Ö¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ÆÂ¿µ¡Ç½¤Ç¤¹¡£
¿Æ»Ø¥¡¼¤È¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¥±¡¼¥¹ÉôÊ¬¤ò¥Æ¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë³èÍÑ¤·¤¿¡Ö¾®¿Í¥¡¼¡×¡£ÄÌ¾ï¤Î¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤è¤ê¥¡¼¤¬¾®¤µ¤¤¡Ö¶¹¥Ô¥Ã¥Á¡×ºÎÍÑ¤Ê¤Î¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¡£¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤â¤Á¤ã¤ó¤È»Ø¤¬ÆÏ¤¯¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Å¸¼¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ´¤Î¥¢¥«¥¬¥Í»á¤Î¥¡¼¥¥ã¥Ã¥×¤Ï¤Ê¤ó¤ÈËÜ³×¡£»È¤¨¤Ð»È¤¦¤Û¤ÉÌ£¤¬½Ð¤Þ¤¹¤·¡¢¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¹¤ë³Ú¤·¤ß¤âÁý¤¨¤½¤¦¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤¥Þ¥¦¥¹¤ÎÅ¸¼¨¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Á¤é¤Ï¡Ö¥¢¡¼¥à¥ì¥¤¥«¡¼¥Þ¥¦¥¹¡×¡£µåÂÎ¤ÎÃæ¤Ë»Ø¤òÆþ¤ì¤ë¤È¥¡¼¤¬²¡¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ...
»ý¤Á¾å¤²¤ë¤È¤Ê¤ó¤ÈÂæºÂ¤Ë¥Þ¥¦¥¹¥»¥ó¥µ¡¼¤¬¡£¤³¤ÎµåÂÎ¤ÏµðÂç¤Ê¥È¥é¥Ã¥¯¥Ü¡¼¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¥°¥ê¥°¥ê¤·¤Ê¤¬¤éÁàºî¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¥¬¥ó¥À¥à¤Ë½Ð¤Æ¤¯¤ëÁà½Ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤¬¸µ¥Í¥¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
´ûÀ½ÉÊ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Âð¤Ç¤Î3D¥×¥ê¥ó¥È¤ä¸Ä¿Í¤Ç¶âÂ°²Ã¹©¤òÈ¯Ãí¤·¤Æ»Å¾å¤²¤ë¼«ºî¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Î¤è¤¦¤Ë¤¦¤¸¤ã¤¦¤¸¤ãÃÖ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼ñÌ£¤Ç¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òºî¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¶Ã¤¤Ç¤¹¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ¤¬·ã¥¢¥Ä
Å·¥¡¼¤Î³«ºÅ»þ´Ö¤Ï13»þ¤«¤é17»þ¤Þ¤Ç¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐºÇ¸å¤Þ¤Çµï¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÃêÁª²ñ¤¬¤¢¤ë¤«¤é¡£
¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï¥Ç¥¹¥¯¥Þ¥Ã¥È¤ä¥¡¼¥¹¥¤¥Ã¥Á¤Ê¤É¼þÊÕµ¡´ï¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ë¤Ï¡Ö¤ª¹¥¤¤Ê¥¡¼¥Ü¡¼¥É°ìÂæ¡×¤Ê¤É¶¨»¿¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é¤ÎÂÀ¤ÃÊ¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
ÃêÁª¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ëÀìÍÑ¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¼Â»Ü¡£ÅöÁª¼Ô¤Î¥Ï¥ó¥É¥ë¥Í¡¼¥à¤¬¥¹¥í¥Ã¥È¤Î¤è¤¦¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ÆÈó¾ï¤ËÇ¾½Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿±¿±Ä¤µ¤ó¤Î¸úÎ¨²½¤È¶Å¤Ã¤¿±é½Ð¤âÅ·¥¡¼¤Î¸«¤É¤³¤í¤À¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
ÍèÇ¯¤«¤éÇ¯3²ó¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë
Å·¥¡¼¤ÏÎãÇ¯¡¢½Õ¤È½©¤Î2²ó¤Î³«ºÅ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤ó¤ÈÍèÇ¯¤«¤é2·î³«ºÅ¤òÄÉ²Ã¤·¤¿Ç¯3²ó³«ºÅ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£Vol.9¤¬»²²ÃÏÈ¤¬¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤ËÇä¤êÀÚ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±»²²Ã¤Ç¤¤ëµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÏÊ¸»ú¤òÆþÎÏ¤¹¤ë¤À¤±¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¤Ï¸úÎ¨²½¤ä¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È²½¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÂÇ¸°²»¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ê¤ÉÂ¿ÍÍ¤Ê³Ú¤·¤ßÊý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ë¥Ã¥Á¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤¬Ç¯¡¹Ãå¼Â¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¥¡¼¥Ü¡¼¥É³¦·¨¡£¤½¤ÎÇ®¤ò´¶¤¸¤¿¤¤¤Ê¤é¡¢¤¼¤Ò2·î¤ÎÅ·¥¡¼Vol.10¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¤½¤Îº¢¤Ë¤Ï¡ÖNape Pro¡×¤Î´°À®ÉÊ¤òÅ¸¼¨¤Ç¤¤ë¤Ï¤º...¡ª¡Ë