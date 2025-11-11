アイフル、今期経常を10％上方修正

アイフル <8515> [東証Ｐ] が11月11日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比69.6％増の164億円に拡大した。

併せて、通期の同利益を従来予想の300億円→330億円(前期は268億円)に10.0％上方修正し、増益率が11.9％増→23.1％増に拡大する見通しとなった。



会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比3.4％減の165億円に減る計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比67.6％増の97.5億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.3％→17.9％に急上昇した。



株探ニュース

