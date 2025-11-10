【なごみ】圧倒的な美ビジュアルにキュン♡ Rayだけのアザーカットをたっぷりお届け！

令和のハッピーガール代表で、恋の成功者♡ 見るたびに美しさを更新しているなごみさんがRayに登場！そこで今回は、初のカバーガールを記念してアザーカットをあますことなくお届けします。ときめきが止まらないカットの数々をたっぷりとお楽しみください。

なごみ写真館

美ビジュアルの持ち主、なごみさん♡ カバーガールとして撮影した彼女の写真は、きゅんきゅんが止まらないものばかり！

そこで、特別にアザーカットたちをあますことなくお届けしちゃいます。

ジャケット 23,100円、エンジニアブーツ 34,100円／ともにレイ ビームス、リング 30,250円／サスキア ディーズ（以上レイ ビームス新宿）フリルブラウス 35,200円／MIYAO チュールスカート 13,860円／Carmelo（アンティローザ）リボンハット 35,200円／ブランク（H3O ファッションビュロー）ベルト 11,000円／ブリー レオン（ジャック・オブ・オール・トレーズ）シアーソックス／スタイリスト私物 ニットカーディガン 29,700円、ニットショーツ 22,000円、ヘアリボン 18,700円／以上LEINWANDE ファーコート 63,800円／ジャッキー（ジャック・オブ・オール・トレーズ）ネックレス 15,400円／ete ブーツ 13,900円／チャールズ＆キース（チャールズ＆キース ジャパン） リボンスリーブトップス 37,400円／セリア ビー（H3O ファッションビュロー）下に重ねたシアートップス 36,300円／LEINWAND カプリパンツ 14,300円／HONEY MI HONEY リボンヘアピン（2個セット）15,950円、ネックレス 30,800円／ともにMarland Backus（SHEEP） リボンつきソックス 4,400円／FAKUI メリージェーン 27,500円／ファウンドリーミューズ

撮影／須江隆治（See）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／福岡玲衣（Ｗ）