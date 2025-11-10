駐屯地の公式Xが公開し注目集める

佐賀県の陸上自衛隊の目達原（めたばる）駐屯地は2025年11月5日、自衛隊統合演習中にヘリコプターの操縦士が立ち会った「感動的な場面」を公式Xで公開。注目を集めています。

目達原駐屯地に所在する第1戦闘ヘリコプター隊には、AH-64D「アパッチ・ロングボウ」攻撃ヘリコプターが配備されています。第1戦闘ヘリコプター隊は、10月19日から11月2日までの間、自衛隊統合演習に参加していました。

公式Xで公開された写真は、AH-64D攻撃ヘリコプターの飛行中、種子島宇宙センターからH3ロケットが発射される瞬間を捉えたものです。演習が行われていた10月26日、種子島宇宙センター近海を飛行中の操縦士が、運良くH3ロケットの打ち上げに立ち会うことができたそうです。

この写真は既に先月末、陸上自衛隊の西部方面隊が公式Xで公開して注目を集めており、SNSでは、より高画質の写真が見たいという声も相次いでいました。

今回公開された写真に対しSNSでは「ナイスカット」「すごい偶然」「高解像度版の掲載ありがとうございます」「高画質ありがたい」など、賞賛の声が寄せられています。