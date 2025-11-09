89歳女優、3年前に夫が他界 現在は娘一家と同じマンションで一人暮らし
女優の中原ひとみが、11日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。
中原ひとみ ＝テレビ朝日提供
夫・江原真二郎さんを3年前に亡くし、現在は娘一家と同じマンションで1人暮らしをしているという中原。娘に迷惑をかけないように体調に気をつけ、友人との時間を大事にしているという。
特にコミュニケーションや頭の体操に「健康麻雀」をするのが楽しく、自分の名前をつけた「中原ひとみ杯」も開催したそう。さらにルールの厳しい「競技麻雀」にも挑戦中だが、よくルールを間違えてしまうというが、89歳になっても強い相手と闘って自分を成長させていたいと思っていると話す。
17歳で東映ニューフェイスとして芸能界入りした中原。1期下の高倉健さんとはたびたび共演し、“初恋の人”は高倉さんだったと明かす。
また、若い頃に共演していた美空ひばりさんとは晩年ひょんなことから再会し、仲良くなったそう。お互いに子育ての悩み相談をしたり、小旅行に出かけたりと、楽しく過ごせたのは良い思い出だったという。今回は、美空さんから貰った宝物もテレビ初披露する。
