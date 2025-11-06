レクサス新「“1人乗り”最上級モデル」世界初公開！ ちいさな“カクカクボディ”＆「超豪華インテリア」採用！ “快適装備めちゃ充実”で居心地サイコーな「LSマイクロコンセプト」とは？

新しいラグジュアリーのかたち

レクサスは「ジャパンモビリティショー2025」において、フラッグシップモデル「LS」の未来像を示す3台のコンセプトモデルを世界初公開しました。その中でも最も斬新な1台が「LSマイクロコンセプト」です。

会場では、革新的な6輪ミニバン「LSコンセプト」に熱い視線が注がれる一方で、LSマイクロコンセプトは対照的な存在として注目を集めていました。

エッジの効いたカクカクボディがカッコイイ！

【画像】超いいじゃん！ これがレクサス新「“1人乗り”最上級モデル」です！（30枚以上）

説明員によると、「展示車両はあくまでコンセプトモデルですが、製品化を強く意識して開発しています」とのこと。SNS上でも「6輪のLSよりもむしろ現実味がある」と好意的な声が寄せられています。

このモデルは、同時に発表された6輪のLSコンセプトでの移動後、細い路地を走行する“ラストワンマイル”を担う、ラグジュアリーな完全自動運転モビリティとして構想されました。コンセプトテーマは「都市がプライベート空間になる」です。

エクステリアは、前2輪＋後1輪という斬新な3輪構成を採用。かつてBMWが展開していた「イセッタ」を思わせるコンパクトなパッケージながら、スクエアなボディで外寸を極限まで切り詰め、前2輪の間に1人乗りのキャビンスペースを収めています。

インテリアは「ビスポーク・コクーン（注文仕立ての繭）」と表現され、旅客機のファーストクラスを思わせる上質な空間を演出。

「和の意匠」を取り入れた豪華な内装は、オーダーメイドで仕立てることも可能だといいます。

装備面では、ハンドルなどの操縦装置を一切持たない「完全自動運転システム」を前提とし、好きな飲み物を楽しめる設備や高品質なサウンドシステムも完備しています。

パワートレインの詳細は未発表ですが、コンパクトなボディと完全自動運転の実現にはEV化が必然とみられています。

そもそもLSは1989年、レクサスブランドとして北米で誕生したフラッグシップセダンです。

初代LSは圧倒的な静粛性と高品質で、北米市場においてメルセデス・ベンツ「Sクラス」の販売台数を上回り、業界に衝撃を与えました。

この現象は「セルシオ・ショック」と呼ばれ、トヨタがグローバル高級車市場で確固たる地位を築くきっかけとなりました。

4代目（2006年）からは日本でもレクサスLSとして販売された後、現行モデルは2017年にフルモデルチェンジされた5代目です。しかし現在、LSは世界的なセダン需要の低迷という課題に直面しています。

北米市場では、2026年モデルをもってアメリカでの生産終了が決定している一方、日本国内では継続販売が計画されています。

こうした状況の中、トヨタは2025年10月、「センチュリー」を独立ブランド化し、レクサスの上位に位置づける新戦略を発表しました。

レクサスCBO（チーフ・ブランディング・オフィサー）のサイモン・ハンフリーズ氏は、この新体制により「レクサスはラグジュアリーの中心で、より自由に進化できる」「“DISCOVER（発見する）”と“誰の真似もしない”ブランドであり続ける」と語っています。

さらに、豊田章男会長は「もう一度LSの原点に立ち返り、これからのショーファードリブン、レクサスのフラッグシップとは何かを、セダンにとらわれずに考えてほしい」と開発陣に指示したと明かしています。

これまでのLSが「Luxury Sedan（ラグジュアリーセダン）」だったのに対し、今後のLSは「Luxury Space（ラグジュアリースペース）」という新たな定義のもと、用途に応じて使い分けられる「LSファミリー」として展開される可能性が高まっています。

このLSマイクロコンセプトについても、豊田会長は「みんな本気ですから、必ず実現してくれるでしょう」とコメント。都市型モビリティとして、「Luxury Space」構想の一翼を担うことになりそうです。

今後のLSシリーズの展開に、引き続き注目が集まります。