アイナ・ジ・エンドが賞賛「ウイカさんの懐はめっちゃ海レベルにでかい」
女優・タレントのファーストサマーウイカ（35歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「アイナ・ジ・エンドの『ほな、また』」（TOKYO FM）に出演。アイナ・ジ・エンドから「ウイカさんの懐はめっちゃ海レベルにでかい」と賞賛された。
連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
アイナ・ジ・エンドが「ウイカさんの懐はめっちゃ海レベルにでかいと思います」と話し始め、アイナを始めBiSHのメンバーなど8人くらいの食事代を全部払ってくれたと言い、「そういうなんかちょっとした男気みたいなのが最初に出会った時に印象としてあって、なのに実は結構ひたむきに努力してらっしゃるじゃないですか。なんて言うんですか？ ずっとかっこいいままでいる努力を見せない、でも努力してるっていうのがやっぱ画面で見てても、会って話してても、声色とかでもやっぱすごい伝わってくるんです。会う度に。そこが見えない懐があるんだなって。そこですっごい頑張って耕して自分をいっぱいこうバージョンアップして、また会ってまたやって、ずっとこしらえてるんだな、この方は」と語る。
ウイカはBiSHが売れに売れている時に、「私がお会計払ってる時はちょっとだけ顔に出てたと思うわ。『そんな先輩やから払うけど今アイナの方が稼いでるからな！』っていう顔は出てたと思う。そういうのも含めて2人の関係、成長やから。たぶん全先輩が経験してるから。お前の方が売れてるやろっていうみたいなやつ。あの吉本（興業）の方とかやってるやつ。それを経験できたのも嬉しいやん、私が。こうやってエピソードトークできるのも嬉しい。ありがとう」と語った。
連続ドラマ「ESCAPE それは誘拐のはずだった」（日本テレビ系）に出演しているファーストサマーウイカが、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。
ウイカはBiSHが売れに売れている時に、「私がお会計払ってる時はちょっとだけ顔に出てたと思うわ。『そんな先輩やから払うけど今アイナの方が稼いでるからな！』っていう顔は出てたと思う。そういうのも含めて2人の関係、成長やから。たぶん全先輩が経験してるから。お前の方が売れてるやろっていうみたいなやつ。あの吉本（興業）の方とかやってるやつ。それを経験できたのも嬉しいやん、私が。こうやってエピソードトークできるのも嬉しい。ありがとう」と語った。