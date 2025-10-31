【蠍座】週間タロット占い《来週：2025年11月3日〜11月9日》の総合運＆恋愛運
来週（2025年11月3日〜11月9日）の【蠍座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
『周囲からの印象は良いです』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
頑張っているはずなのに、なぜか上手くいかないことに関して、色々と探ったり学んだりしていくでしょう。仕事や公の場では沢山やることがあって忙しいです。周囲の人達にも人気者で敵わないと見られているようです。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
ずれた行動をすることが多々あるようです。自分を「できる人」「モテる人」として見せることで、相手の好みから外れてしまう可能性があるでしょう。シングルの方は、じっと待つだけのことができない人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手が心の負担を避けるためにぶつかりを避けます。
｜時期｜
11月7日 我慢することが増える ／ 11月8日 優しい人になってみる
｜ラッキーアイテム｜
電車の中
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞