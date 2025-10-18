【佐藤 大輝】高市氏「ワークライフバランス捨てる」発言に、再雇用で働く64歳「昭和の企業戦士」が語った「意外な本音」

「働いて働いて働く」「ワークライフバランスは捨てる」--高市早苗自民党総裁の発言が議論を呼んだことは記憶に新しい。高市氏と同じく現在64歳、40年以上を会社と仕事に捧げてきた「昭和の企業戦士」は、あの発言をどう受け止めたのか。“肉体派ライター”として活動する佐藤大輝氏が、食品メーカーで再雇用で働く酒井氏（仮名）に聞いた。

高市早苗氏の発言にサラリーマンが反発する理由

「働いて働いて働いて働いて、働いてまいります」「私自身もワークライフバランスという言葉は捨てます」……。自民党総裁・高市早苗（64）氏の発言が議論を呼んだ。

ネットには「国のトップがするべき発言じゃない」「発想が昭和的。過労死の問題を忘れたのか」「仕事は生きるためにお金を得る手段でしかない」といった否定的な意見がある一方、「反発しているのは仕事が楽しくない人たち」「働きたい人がドンドン働ける社会であってほしい」といった肯定的な声も少なくない。

34歳の筆者は現在“肉体派ライター”として組織に属さず働いているが、仕事が楽しくて仕方がないため、労働日数や労働時間を特に気にせず働いている。その一方で、毎日スーツを着て会社員として働いていた頃は、長時間労働やサービス残業に対して激しい怒りを覚えていた。

同世代の友人たち（会社員として働いている）は口をそろえて「もっと休みたい」「もっと自由な時間がほしい」「日曜の夕方は憂鬱」などと嘆いており⋯⋯。もしかしたら会社員という働き方は、“ワークアズライフ”といった生き方と、イマイチ相性が良くないのかもしれない。

今回私は、新卒入社した食品メーカーに40年以上勤務。マイホームにマイカー。お子さんは3人。嫁さんには頭がまったく上がらず、現在は再雇用で働いている名もなき企業戦士、酒井さん（64歳）にインタビューを行った。

昭和の企業戦士のロールモデルのような人生を送ってきた酒井さんは、長い長いサラリーマンライフを振り返ったとき、ワークライフバランスについて何を思うのか。同世代の高市早苗氏の発言についてどう感じたのか⋯⋯。

名もなき企業戦士の小さな声から、私たち「令和の企業戦士」の働き方、生き方について考えてみたい。

人間、一度覚えた「ぬるま湯」から抜け出せない

佐藤「賛否両論を生んだ高市早苗さんの発言について、昭和の企業戦士としての率直な感想を教えてください」

酒井「時代と逆行しているなと思いましたね。もう今の時代でそれは無理だし、とっくに時代は変わったのに何言ってんだろうなって。私は高市さんと同じ64歳なので、ワークライフバランスを捨ててガムシャラに働こう、といった考え方は理解できます。おそらく50代以上の方なら、みんなそうだと思います。ただし、あの頃の働き方を今やれと言われたら、それは無理ですよ」

佐藤「昔はできたけど今できない理由としては、例えば体力的に厳しかったり、法律的に厳しいから無理だからということでしょうか？」

酒井「もちろんそれもありますけど、一番の理由は“サラリーマンは一度ぬるま湯を覚えたら、そこから抜け出せなくなるから”です。昭和の時代は朝から晩まで働くのが当たり前で、残業代という概念がありませんでした。だけど時代は変わり、残業時間に上限が設けられた。残業代が出るのは当たり前になったし、有給や育休だって取れちゃう。これほど快適な労働環境になったのに、それを手放したいサラリーマンなんて普通いないですよ。待遇が下がっちゃうわけですから」

佐藤「一度上がった生活水準を下げるのが難しいように、一度上がった待遇を下げるのもまた、心理的には抵抗感を覚えるということですね」

酒井「私たちが生きた時代はワークライフバランスという言葉がありませんでした。働いて働いて働くしか選択肢がなかった。だけどウチの会社でさえ、この40年間で“残業せずに帰りましょう”“無理せず働きましょう”といった働き方に変化した。企業が生き残るために変化したように、私たち企業戦士の世代も時代に合わせて変化していかないと⋯⋯」

佐藤「これは補足ですが、酒井さんの働いている会社は上場企業で、おそらく小学生でも社名を知っている大企業です。今でもこそホワイト企業の代名詞のような会社でさえ、一昔前はブラック企業だったこと⋯⋯。この事情と変化について、例えば20〜30代の若い世代の方々は後学のため、上の世代の方に話を聞いてみるのも面白いかもしれませんね」

サラリーマンは勝負の世界。ガムシャラは悪ではない

佐藤「酒井さんは長い長いサラリーマンライフを振り返ったとき、ご自身のワークライフバランスについて何か思うところはありますか？」

酒井「一言で表現すると“社畜”だったので、ワークライフバランスとは無縁の人生でした。ようやく仕事が落ち着いたのは定年直前、58歳くらいになってからでしたよ。子供の成長って本当に早いので、もう少し家族との時間を大切にすればよかったな、という後悔はあります。ただし当時は社会全体で“家を守るために男は働くべきだ”“会社を休むなんて根性が足りない”といった空気感があったので、あの時代にワークライフバランスを実現するのは不可能だったと思いますが⋯⋯」

佐藤「もしも昭和の時代にワークもライフも大切にしましょう、といった空気感が社会にあった場合、どうなっていたと思いますか？」

酒井「休めるなら休みたいとずっと願っていたので、たぶん休んでいたと思いますよ。ただし、これはおそらく今の時代もそうだと思うんですけど、長く頑張っている人の方が評価されるし、仕事を任せてもらえる組織は少なくない気がしてて⋯⋯。それが結果として、その人の成長につながり、昇進や昇格につながる。こういった仕組みや構造、社会の流れみたいなものはあると考えています。矛盾しているように聞こえるかもしれませんが、家族を守るためにガムシャラに頑張っていた可能性も否定できません」

佐藤「最近はオンとオフを切り分け、ワークライフバランスを重視する人が増えているようですね。この点いかがですか？」

酒井「子育てなどが典型ですが、今の子たちは私たちの時代と異なり、むしろワークライフバランスをやらくてはいけない時代なのかなって。その一方で、サラリーマンは勝負の世界。個人の能力ってそこまで差がつきにくいので、“時間×努力”みたいな昭和的な戦略を取る人も出てくると思うんです。働く時間だけで評価するのは間違ってますが、ガムシャラに前向きに働いている人の方が“実力・信用・評価”を勝ち取りやすい土壌はあると思います。もちろんダラダラ残業する人は論外ですよ」

佐藤「今若い人たちの中では“残業は悪だ”みたいな価値観が浸透しているようにも感じますが⋯⋯。組織の建前と本音、理想と現実のギャップなど、何が正しいかどうかの議論はさておき、様々な角度から“働き方”について考えてみることに損はないのかもしれませんね」

もしも民間企業の社長が同じことを言ったら…

佐藤「“24時間働けますか？”という言葉にある通り、昭和の時代は長時間労働が当たり前だったわけですが、今の時代と異なりスマホやパソコンが普及してないので、そういった意味では自由な時間も多かった⋯⋯という声もあるそうです」

酒井「それはあると思います。今の子には馴染みがないかもしれませんが、ポケベルやガラケーを使ってた頃もあるので。スマホやパソコンに比べたら、会社の外での活動には制限がありました」

佐藤「昭和の時代は会社を出てさえしまえば、今の時代よりも仕事から解放されていた感があった、ということですかね？」

酒井「プレイヤーとして働いていた20〜30代の頃は、たしかにそうだったかもしれません。土日はしっかり休めていた気がします。もちろん休日は家族サービスしなきゃいけないので、暇という感覚はありませんでしたが、仕事から解放されているという意味では心理的に楽でした」

佐藤「なるほど」

酒井「仕事の会食、飲み会がある日もラッキーだと思ってました。いつも朝の8時から21〜22時くらいまで働いてたんですけど、会食は18時に始まって20時過ぎには終わる。会食のある日の方が、家に早く帰れるんですよ。ただし私の同僚の中には、会食後に会社に戻って仕事をする人もいましたが⋯⋯」

佐藤「管理職になってからはどうしでしたか？ 忙しさに変化などはあったのでしょうか？」

酒井「プレイヤーの頃より責任と影響力が増す分、マネージャーになってからは土曜は毎週出勤、日曜も出勤する日が多々ありましたね。もちろん平日の仕事と比べると、土日の仕事はゆったりと言うか、自分のペースで進められます。ただ、そういった点を差し引いても、休む暇がないと言いますか⋯⋯自分の時間に犠牲するしか方法がありませんでした。私みたいな働き方をしている管理職の方は、たぶん今の時代も少なくない気がしています」

佐藤「貴重なお話ありがとうございました。それでは最後に、名もなき企業戦士の1人として、社会に訴えたいことがあれば教えてください」

酒井「官と民では働き方や考え方が全然違うとはいえ、もしも民間企業の社長が高市さんと同じことを言ったら、まず間違いなく人材が消えます。今はそういう時代です。そういった意味で、今回の発言は今の時代のリーダーとして、あまり相応しくなかったのかなって⋯⋯。石破さんが思わずフォローに回っていたのは正しかったと思いますね」

【もっと読む】定年前は「年収1000万円」あったけど…72歳まで家のローンを返すはめになった63歳大企業社員の後悔