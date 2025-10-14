ÆüËÜ¤ÇÎÁÍý¤Î¥·¥§¥¢¤ÏÌÂÏÇ¡©¥¢¥¸¥¢¿Íµ¤5¥«¹ñ¤ÎÎ¹¹Ô»þ¤Î¥¿¥Ö¡¼¡½¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢
2025Ç¯10·î13Æü¡¢¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¤Î¹á¹Á01¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¹ñ5¥«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬³Æ¹ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÉ÷½¬¤ä¥¿¥Ö¡¼¤Ø¤ÎÍý²ò¤Ç¤¢¤ë¡£Î¹Àè¤Ç¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤òÈò¤±¡¢¤è¤ê²÷Å¬¤ÊÎ¹¤ò³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¤â¡¢½ÐÈ¯Á°¤Ë´ðËÜÅª¤Ê¥Þ¥Ê¡¼¤ä¥ë¡¼¥ë¤òÍý²ò¤·¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¡£¤½¤³¤ÇËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î¿Íµ¤´Ñ¸÷¹ñ5¥«¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½Åª¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡×¤È¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï1¥«¹ñÌÜ¤ËÆüËÜ¤òµó¤²¡¢¡ÖÆüËÜ¡Ê¤Î°û¿©Å¹¡Ë¤Ç¤Ï¡¢´ðËÜÅª¤Ë¿Í¿ôÊ¬¤ÎÎÁÍý¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¾ï¼±¤Ç¤¢¤ë¡£Ê£¿ô¿Í¤Ç°ì»®¤òÊ¬¤±¹ç¤¦¹Ô°Ù¤ÏÅ¹¤Î²óÅ¾Î¨¤äÂ¾¤ÎµÒ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤ÎÌÌ¤«¤éÌÂÏÇ¤È¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£ÎÁÍý¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢»öÁ°¤ËÅ¹°÷¤Ø³ÎÇ§¤¹¤ë¤Î¤¬Ë¾¤Þ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜ¤Î¸ø¶¦¸òÄÌµ¡´Ø¤ÏÈó¾ï¤ËÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤ÏÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Èè¤ì¤ÆµÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¥â¡¼¥É¤ËÀßÄê¤·¡¢¼ÖÆâ¤Ç¤ÎÄÌÏÃ¤Ï¹µ¤¨¤ë¤³¤È¡£²ñÏÃ¤ò¤¹¤ëºÝ¤â¾®À¼¤ÇÏÃ¤·¡¢Â¾¤Î¾èµÒ¤ÎµÙÂ©¤òË¸¤²¤ë¤è¤¦¤ÊÁû²»¤òÎ©¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤ëºÝ¤Ë¤âÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£ÆüËÜ¤Î¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¥É¥¢¤Ï¼«Æ°¤Ç³«ÊÄ¤¹¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾èµÒ¤¬ÌµÍý¤Ë¥É¥¢¥Î¥Ö¤ò°ú¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¸Î¾ã¤Î¸¶°ø¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
2¥«¹ñÌÜ¤Ë´Ú¹ñ¤òµó¤²¡¢¡Ö´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¤´ÈÓÃã¤ï¤ó¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Î¾å¤ËÃÖ¤¤¤¿¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ç¤¢¤ë¡£Ãã¤ï¤ó¤ò¼ê¤Ë»ý¤Ã¤Æ¤«¤¹þ¤à¤Î¤Ï¡¢¤³¤¸¤¤ä¾¤»È¤¤¤Î¤è¤¦¤Ê¹Ô°Ù¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡ØÉÏ¤·¤µ¡Ù¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤·¤°¤µ¤À¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï¸Ä¿Í¤Î¾ÓÁü¸¢¤¬Èó¾ï¤Ë¸·³Ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Â¾¿Í¤òÌµÃÇ¤Ç»£±Æ¡¦¸ø³«¤¹¤ë¤³¤È¤Ï°ãË¡¹Ô°Ù¤È¤Ê¤ë¡£¤â¤·»£±ÆÃæ¤Ë°Õ¿Þ¤»¤º´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢¸ø³«¤¹¤ëÁ°¤ËÉ¬¤º¥â¥¶¥¤¥¯¤ò¤«¤±¡¢Â¾¿Í¤Î¾ÓÁü¸¢¤ò¼é¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¡£¤µ¤é¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¤Ï°û¤ßÊª¤ò¼«Ê¬¤Ç¼è¤ê¤Ë¹Ô¤¯¹Ô°Ù¤âÈò¤±¤¿¤¤¡£°û¤ßÊª¤ÏÅ¹°÷¤ËÃíÊ¸¤¹¤ë¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¢¤ê¡¢ÎäÂ¢¸Ë¤«¤é¾¡¼ê¤Ë¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥È¥é¥Ö¥ë¤ä¸í²ò¤ò¾·¤¯¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤è¤¦¡×¤È¤·¤¿¡£
3¥«¹ñÌÜ¤Ë¥¿¥¤¤òµó¤²¡¢¡ÖÊ©¶µ¤Î¹ñ¡¦¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡¢¿®¶Ä¤È·ë¤Ó¤Ä¤¤¤¿ÆÈ¼«¤Î¶Ø´÷¤¬Â¿¤¤¡£¤Þ¤º¡¢»û±¡¤ËÆþ¤ëºÝ¤Ï¡¢Ë¹»Ò¤ä·¤¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤òÃ¦¤°¤Î¤¬´ðËÜ¥Þ¥Ê¡¼¤À¡£»û±¡¤ÏÀ»¤Ê¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢Ã»¥Ñ¥ó¤äÃ»¤¤¥¹¥«¡¼¥È¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¤Ê¤É¤ÎÉþÁõ¤Ï¡¢Îéµ·¤ò·ç¤¯¤â¤Î¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¡¢»û±¡¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢»û±¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÆþ¸ý¤Ç¥í¥ó¥°¥¹¥«¡¼¥È¤äÄ¹¥º¥Ü¥ó¤òÂß¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¿¥¤¤Ç¤Ï¡Øº²¤ÏÆ¬¤Ë½É¤ë¡Ù¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¾¿Í¤ÎÆ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÂç¤¤Ê¥¿¥Ö¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£ÊÌ¤ÎÀâ¤Ç¤Ï¡ØÆ¬¤Î»°¼Ü¾å¤Ë¤Ï¿À¤¬¤¤¤ë¡Ù¤È¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ¬¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¿À¤òÄÉ¤¤Ê§¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢³¹¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤É¤â¤ò¸«¤«¤±¤Æ¤â¡¢µ¤·Ú¤ËÆ¬¤ò¤Ê¤Ç¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²¦¼¼¤Ø¤ÎÉÔ·É¤Ï¸·¶Ø¤Ç¤¢¤ë¡£¥¿¥¤¤ÎË¡Î§¤Ç¤Ï¡¢¸ø¤Î¾ì¤Ç²¦¼¼¤òÈãÈ½¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ³Î¤Ë¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤âÃí°Õ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
4¥«¹ñÌÜ¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤òµó¤²¡¢¡Ö¡ØÀ¶·é¤Ê¹ñ¡Ù¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¸ø¶¦¥Þ¥Ê¡¼¤Îµ¬Äê¤¬Èó¾ï¤Ë¸·¤·¤¤¡£ÃÏ²¼Å´¤Ø¤Î¥É¥ê¥¢¥ó¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¤Ï¡¢¶¯Îõ¤Ê½¤¤¤ÇÂ¾¤Î¾èµÒ¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤ë¤¿¤á¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£°ãÈ¿¤¹¤ë¤ÈÈ³¶â¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤Ç¤Ï³¹¤ÎÀ¶·é¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¡¢¤´¤ß¤Î¥Ý¥¤¼Î¤Æ¤Ï½Å¤¤È³¶â¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¤à¤ÁÂÇ¤Á·º¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥¬¥à¤Î»ý¤Á¹þ¤ß¶Ø»ß¤âÆ±ÍÍ¤Ë³¹¤ÎÈþ´Ñ¤òÂ»¤Ê¤¦¸¶°ø¤È¤µ¤ì¡¢¹ñÆâ¤Ç¤ÏÈÎÇä¤â»ý¤Á¹þ¤ß¤â¶Ø»ß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£´Ñ¸÷µÒ¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
5¥«¹ñÌÜ¤Ë¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤òµó¤²¡¢¡Ö°Õ³°¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤ÏÃÙ¹ï¤Ï¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤³¤È¤Ç¡Ø¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡¦¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ËÃÙ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¼ºÎé¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤à¤·¤íÁê¼ê¤È¤Î»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»ÑÀª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£¤Þ¤¿¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¤Ç¤Ï¡¢Éßµï¤Î²¼¤Ë¤Ï¿À¤¬½É¤ë¤È¿®¤¸¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Â¤ÇÆ§¤à¤³¤È¤Ï¿À¤Ø¤ÎÌµÎé¤È¤µ¤ì¡¢ÉÔ±¿¤ò¾·¤¯¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Â£¤êÊª¤ò¤½¤Î¾ì¤Ç³«¤±¤ë¤Î¤â¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Ç³«¤±¤ë¤È¡¢Â£¤ê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢¿ÍÁ°¤ÇÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÌµÎé¤Ê¹Ô°Ù¤À¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£Â£¤êÊª¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸å¤Ï¤½¤Î¾ì¤Ç³«¤±¤º¡¢µ¢Âð¤·¤Æ¤«¤é³«¤±¤ë¤Î¤¬Îéµ·¤Ç¤¢¤ê¡¢Áê¼ê¤Ø¤Î·É°Õ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ø¶¿¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Ï¶¿¤Ë½¾¤¨¡Ù¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¹ñ¤´¤È¤ËÊ¸²½¤ä´·½¬¤Ï°Û¤Ê¤ë¡£Î¹¹Ô¼Ô¤ÏË¬¤ì¤¿¹ñ¤ÎÉ÷½¬¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤òÂº½Å¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤À¡£¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤òÈò¤±¤Æ¡¢¿´¤Ë»Ä¤ëÎ¹¤ò³Ú¤·¤â¤¦¡×¤È·ë¤ó¤À¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/´äÅÄ¡Ë