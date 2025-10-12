料理配信をしている女性がコメントを読んでいたら、大型犬が…？想定外すぎる「まさかのハプニング」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で95万8000回再生を突破し、「犬の方が賢かったかｗ」「かわいい！」といったコメントが寄せられています。

【動画：料理配信をしている女性→コメントを読んでいたら、大型犬が…想定外だった『まさかのハプニング』】

真剣な眼差し

Instagramアカウント「shoomatu0610」に投稿されたのは、料理配信をしている飼い主さんのそばにいるシベリアンハスキーの「章末」くんの様子。まな板の上には、ささみがたくさん置かれているようです。

まな板の上のささみを、じーっと真剣な眼差しで見つめている章末くん。すると、まな板の端に一番大きなささみの塊が置かれていることに気が付いてしまいます…！

ささみが消えた！？

トークもしつつ、コメントも読みつつ、飼い主さんの配信は順調に進んでいきます。しかしその隙に、章末くんはそーっと大きなささみの塊を取り、一瞬でペロリと完食。

飼い主さんがまな板に視線を戻すと、確実に消えている大きなささみ。「なくなったんだけど！？」と戸惑い全開の飼い主さん。章末くんはお口をペロペロしてしまっていますが、平常心を装っているようです。

音もなく完食

「食べた！？」と視聴者さんに問いかける飼い主さんの後ろで、「なんでですかね？」としれっと立っている章末くん。音もなく完食することに成功し、飼い主さんは全く気が付かなかった様子。

配信中に起きてしまった、想定外すぎる「ハプニング」。思いがけず大きなささみにありつけた、ラッキーな章末くんなのでした。

投稿には「犬の方が賢かったかｗ」「かわいい！」「食べたね～」「めちゃくちゃ狙ってた」「おとぼけ顔が上手いｗ」といったコメントが寄せられています。

章末くんの賑やかな日常は、Instagramアカウント「shoomatu0610」でチェックすることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「shoomatu0610」さま

執筆：nagai

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。