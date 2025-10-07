【Love Type 16】「忠犬ハチ公タイプ」のあなたへ！幸せになれる恋愛スタイルをご紹介♡

「Love Type 16」で「忠犬ハチ公」と出たあなた。きっと一度好きになった人にはとことん尽くし、相手を大切に思う心の持ち主でしょう。その誠実さは大きな魅力であり、恋人にとっては安心できる存在になります。ただ、一途さが行きすぎると自分を犠牲にしてしまうこともあるのがこのタイプの特徴。恋愛は2人で築くものだからこそ、あなた自身が幸せでいることもとても大切です。今回は、「忠犬ハチ公タイプにぴったりの恋愛スタイル」について、体験談やインタビューをもとにご紹介します。

“自分時間”を大事にする

忠犬ハチ公タイプの人は、恋人中心の生活になりやすい傾向があります。

「彼が好きなことならなんでもあわせたい」と思って行動するのは素晴らしいことですが、自分を置き去りにしてしまうと心が疲れてしまいます。

ときには趣味に打ち込んだり、友人と出かけたりするなど、恋人以外のことを考える時間も大切にしましょう。

そうすることで依存を防ぎ、恋人との時間がより新鮮で心地よいものになります。

健全な距離感は、2人の関係を長続きさせる秘訣です。

感情をため込まず素直に伝える

忠犬ハチ公タイプは、相手を思うあまり我慢してしまう傾向があります。

「これくらい言わなくてもいいかな」と思って不満を抱え込むと、後で一気に爆発してしまう危険も。

小さなことでも素直に「これをしてくれたらうれしいな」「少し寂しかった」と伝えるだけで、トラブルを防ぐことができます。

そうすれば、彼があなたに対して「なにを考えているかわからない」と思うことも減るでしょう。

自然体で気持ちを表現することが、信頼感を深める第一歩になります。

相手に“任せる勇気”をもつ

忠犬ハチ公タイプは、「自分が支えなきゃ」と思う気持ちが強く、つい抱え込みすぎてしまうことがあります。

しかし、恋愛はお互いが補いあうもの。すべてを自分で背負う必要はありません。

ときには相手を信じて任せてみましょう。

「この人なら大丈夫」と思える関係を築くことで、あなたの不安も軽くなります。恋人にとっても「信頼されている」と感じるのはうれしいもの。

無理に頑張らず、対等に支えあう関係を作ることが、おすすめです。 いかがでしたか？

今回は、「忠犬ハチ公タイプにぴったりの恋愛スタイル」についてご紹介しました。

忠犬ハチ公タイプのあなたの強みは、なによりもその“一途さ”です。

相手に誠実であり続けるあなたは、恋人にとって大きな安心を与える存在でしょう。

一途さを大切にしながらも、ときには肩の力を抜いて、自分を大事にする時間を持ってください。

その姿が結果的に、恋人からもっと愛されるあなたへと導いてくれるはずです。

ライター Ray WEB編集部