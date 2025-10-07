資産30億円ニート、彼女ができて生活費が2400万円増！ 「もしかして頂き女子と付き合ってます？」
資産30億円ニートマサニーさんは10月2日、自身のX（旧Twitter）を更新。彼女ができる前後の生活費を公開し、話題となっています。
【投稿】彼女ができて生活費が2400万円増
また、引用した自身の投稿では「9月の家計簿」を公開。「収入…0円 支出…2950万円」にもかかわらず、資産は「1.4億円」増えたことを報告しています。
これには「次元が違いすぎて草」「毎月2400万の彼女か」「千人くらい彼女いる？」「もしかして頂き女子と付き合ってます？」「彼氏の募集予定はないでしょうか」「こんなに貢がれたたらもう元の生活に戻れなそう」「元々生活費が桁違いですww」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「次元が違いすぎて草」マサニーさんは「生活費の比較 彼女できる前…月600万円 彼女できた後…月3000万円」と投稿。彼女ができてから、生活費が約2400万円増えたことを明かしました。
「ヤバイ彼女」説を否定一方で「すんげーコスパの悪い彼女」「ヤバイ彼女っすね」といった声も。これらに対してなのか、マサニーさんは「彼女は全く物欲がなくて、服もバッグもZARA。おねだりも全くない。だから逆に尽くしたくなっちゃう」と投稿し、彼女が浪費家である説を否定しました。今後の投稿にも期待したいですね。
