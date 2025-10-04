URBAN RESEARCH×鳥貴族がタッグ！大阪発ユーモア溢れるコラボが登場

大阪をルーツに持つURBAN RESEARCHと鳥貴族が、創業40周年を記念してスペシャルコラボを実現しました。誕生した架空ブランド「UnuboResearch（ウヌボリサーチ）」からは、焼鳥とファッションを掛け合わせたユーモラスなグラフィックアイテムがラインナップ。Tシャツやスウェットに、貴族焼や遊び心あふれる刺繍を取り入れ、大阪らしい笑いとおしゃれを融合させた新作が登場です。

Tシャツ&ロンTはポップなデザインが魅力

UnuboResearch Tee A/B

「UnuboResearch Tee A・B」（各4,950円）や「UnuboResearch LS Tee A・B」（各5,500円）は、焼鳥に手を伸ばすシーンやキャップをかぶったキャラクターなど、思わず笑顔になるグラフィックを配置。

さらに“KIZOKUYAKI（貴族焼）”や“UnuboResearch”のロゴもプラスされ、裾には遊び心満載の“うぬぼれ”ピスネームも付いています。

カラーはWHITEやMOCHAなど、着回しやすい5色展開（BLACKはZOZOTOWN限定）で、M～XLまでのサイズ展開も嬉しいポイント。

スウェット&パーカーはユニークな刺繍入り

UnuboResearch SWEAT

UnuboResearch PARKA

秋冬に活躍する「UnuboResearch SWEAT」（7,150円）や「UnuboResearch PARKA」（7,700円）は、袖にオリジナルの貴族焼刺繍を施した特別仕様。

カラーバリエーションはOATMEALやCHARCOALに加え、アクセントになるREDも登場。パーカーにはトサカのようなデザインを取り入れ、ユーモアと可愛さを兼ね備えた仕上がりに。

どのアイテムも大阪の遊び心とURBAN RESEARCHらしいスタイリッシュさを兼ね備えています。

大阪発の新感覚コラボを見逃さないで

URBAN RESEARCHと鳥貴族の異色コラボ「UnuboResearch」シリーズは、10月5日（日）よりURBAN RESEARCH EXPO2025 STOREやオンラインストア、ZOZOTOWNで発売開始（ZOZOTOWNは10月4日先行販売）。

大阪らしいユーモアとファッションを融合させたコレクションは数量限定♡ファン心をくすぐる遊び心たっぷりのアイテムを、ぜひ早めにチェック！